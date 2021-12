Huawei a annoncé le lancement du HUAWEI nova Y60, un nouveau membre qui diversifie la famille HUAWEI nova. La série HUAWEI nova Y est conçue pour permettre à davantage de consommateurs de profiter de l’expérience utilisateur approfondie des produits Huawei à un prix plus accessible.



Avec un écran HUAWEI FullView de 6,6 pouces, la nouvelle série HUAWEI nova Y60 offre aux utilisateurs une expérience multimédia immersive, tandis que sa grande batterie de 5000 mAh permet aux utilisateurs de parcourir leur téléphone tout au long de la journée. Le HUAWEI nova Y60 est disponible en deux coloris classiques – Crush Green et Midnight Black et en configuration RAM et ROM de 4 Go et 64 Go.

Un écran immersif 6.6 HUAWEI FullView

Conçu pour offrir une expérience visuelle plus large et plus claire, le nouveau smartphone nova est livré avec un écran HUAWEI FullView de 6,6″ entouré de cadres ultra minces. Le panneau d’écran HD+ peut restituer des couleurs vives et des détails fins pour les vidéos, les jeux et autres contenus, permettant Il comprend également un mode Eye Comfort qui filtre la lumière bleue nocive pour soulager la fatigue oculaire des utilisateurs.

Longue durée de vie de la batterie avec 5000 mAh

HUAWEI nova Y60 offre une autonomie encore plus longue qui dure toute la journée grâce à sa batterie de 5000 mAh et aux algorithmes d’IA d’économie d’énergie de Huawei. D’une journée de la semaine à une escapade d’un week-end, le nouveau smartphone permet aux utilisateurs de passer plus de temps sur les choses qu’ils aiment.

Couplé au mode Ultra Power Saving, le smartphone peut durer plus longtemps même lorsque le niveau de la batterie est faible, bannissant l’anxiété de batterie faible pour tous.

Capturez n’importe quoi avec l’élégante caméra triple AI

Équipé d’une triple caméra AI solide, le HUAWEI nova Y60 permet aux utilisateurs de capturer facilement des photos plus claires de moments quotidiens. L’appareil photo principal 13MP a une grande ouverture f/1.8 qui capture plus de lumière pour créer des images haute résolution. Même la nuit ou dans des conditions de faible luminosité, les algorithmes de réduction du bruit intégrés rendent les photos lumineuses et claires.

L’appareil photo ultra grand angle de 120 ° permet aux utilisateurs d’inclure plus de personnes dans une photo de groupe, tandis que l’appareil photo de profondeur crée un effet d’arrière-plan flou pour faire ressortir le sujet.

La caméra frontale de 8 mégapixels et l’algorithme AI Beauty intégré offrent des effets d’embellissement personnalisés, faisant du HUAWEI nova Y60 un excellent outil de selfie permettant aux utilisateurs de s’exprimer.

Un stockage volumineux de 4 Go + 64 Go

Le HUAWEI nova Y60 adopte un processeur octa-core et une DDR4 de 4 Go pour assurer des performances efficaces et puissantes. De plus, sa capacité de stockage interne de 64 Go offre aux utilisateurs plus d’espace. En utilisant des cartes MicroSD, les utilisateurs peuvent également profiter d’une plus grande capacité de stockage jusqu’à 512 Go.

Le HUAWEI nova Y60 sera désormais disponible dans les magasins et dans le centre commercial Huawei. Pour chaque achat un freelance est offert.

The HUAWEI nova Y60 adopts an octa-core processor and a 4GB DDR4 to ensure efficient and powerful performance. In addition, its internal storage capacity of 64GB provides users with more space. Using MicroSD cards, users can also enjoy a larger storage capacity of up to 512GB.

Le HUAWEI nova Y60 sera désormais disponible dans les magasins et Huawei Mall. Pour chaque achat un freelance est offert.