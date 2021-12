Les autorisations administratives relatives aux prestations d’hébergement dans les chambres d’hôtes vont être supprimées et remplacées par un cahier des charges organisant cette activité, a fait savoir, mercredi 15 décembre 2021, le ministère du Tourisme et de l’Artisanat.

Cette décision a été prise par la commission chargée de la révision du cadre réglementaire régissant les prestations d’hébergement dans les chambres d’hôtes dont les travaux ont été clôturées, mercredi, en présence du ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Moez Belhassine.

Le ministre a, à cette occasion, insisté sur l’importance de faciliter les procédures pour encourager l’investissement dans le domaine de l’hébergement touristique alternatif, en supprimant les autorisations administratives pour cette catégorie d’hébergement et en la remplaçant par un cahier des charges qui prend en considération la réalité du secteur.

Le ministre a aussi, appelé à la numérisation des procédures et la réduction des délais de traitement des dossiers.

Le nouveau cahier des charges devrait permettre, selon le ministère du Tourisme, d’encourager les jeunes investisseurs et inciter les propriétaires de chambres d’hôtes opérant en dehors des cadres légaux, à régulariser leurs situations, conformément à la stratégie du ministère visant à encourager l’initiative privée et diversifier le produit touristique afin accroître l’attractivité du pays et à encourager le tourisme intérieur.