L’ambassadeur de la Coré du Sud en Tunisie, Sun Nahmkook, a visité la Haute instance de la commande publique (HAICOP), vendredi 10 décembre 2021, pour discuter de l’état actuel du système de passation électronique des marchés publics (TUNEPS), d’une part. Et, d’autre part, pour la promotion de la coopération trilatérale entre l’Afrique et le Moyen-Orient (les pays arabes) à travers le partage et l’échange des expériences réussies des systèmes coréen et tunisien de passation électronique des marchés publics et les réalisations accomplies.

Etaient également présents à cette réunion, Yongjin Lee, chef de mission adjoint et conseiller à l’ambassade de Corée, Hanvit Kim, directeur Pays adjoint de la KOICA en Tunisie, Khaled El Arbi, président de la HAICOP, et Sonia Ben Salem, présidente de TUNEPS.

Depuis 2013, le cadre juridique des marchés publics en Tunisie a été réformé pour introduire un système de passation électronique des marchés publics, et ce à travers la plateforme TUNEPS. Les principaux objectifs de la réforme sont d’accroître la transparence, l’efficacité et l’accès général aux opportunités de passation de marchés (surtout pour les PME).

TUNEPS et KONEPS ont fait leurs preuves

Développée en coopération avec l’Agence coréenne de coopération internationale (KOICA), la plateforme TUNEPS s’appuie sur le système coréen de passation des marchés publics KONEPS, qui a fait ses preuves dans la numérisation des achats en Corée du Sud.

Khaled El Arbi a souligné à cette occasion que grâce au premier projet mis en œuvre entre 2011 et 2014 avec le soutien de la KOICA, TUNEPS a évolué à un rythme soutenu depuis son lancement.

Quelques années après la phase pilote (9 sites pilotes, dont 4 ministères – présidence du gouvernement, ministères de l’Education, des Technologies et de l’Equipement-, et 5 entreprises publiques – STEG, Poste tunisienne, ONAS, ARRU, SONEDE), en septembre 2019, la loi tunisienne a rendu la passation électronique des marchés publics obligatoire pour toutes les entités, y compris les communes. Cette disposition a hissé la Tunisie en tête en matière de passation électronique de marchés publics dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA) et par comparaison internationale.

6 000 appels d’offres et 17 000 consultations en 2020

Il est à rappeler que 13 000 approvisionneurs et 1 400 acheteurs publics ont déjà adhéré au système TUNEPS entre 2014 et 2021, avec une moyenne de 6 000 appels d’offres et 17 000 consultations par an qui sont publiés via la plateforme. Le taux de participation par annonce d’appel d’offres atteint 7 propositions par annonce.

A noter également que la Tunisie a été durement impactée par la pandémie de COVID-19. La première vague a d’abord été maîtrisée par de nombreuses mesures exceptionnelles telles que le confinement général, la suspension des cours dans les établissements scolaires, le contrôle et la fermeture des frontières. Malgré les efforts déployés, le taux d’incidence de la COVID-19 a progressivement augmenté, aboutissant à une deuxième vague – dès août 2020 -, plus violente que la première.

Cette situation sanitaire a mis en évidence l’importance cruciale des marchés publics pour combattre la pandémie de COVID-19 (à travers les appels d’offres et les consultations pour l’achat des équipements et des outils de protection), mais aussi pour assurer la continuité des services publics.

En dépit du confinement général durant des mois, qui a bloqué la plupart des activités économiques, les achats publics à travers TUNEPS ont continué d’une façon fluide (environ 6 000 appels d’offres et 17 000 consultations ont été publiés en 2020).

La réussite du TUNEPS inspire d’autres pays…

Durant cette crise, plus que 90% des achats publics réalisés par les hôpitaux, pour l’acquisition de matériels et d’outils de protection (gel, masques, équipements de respiration, etc.) ont été faits à travers le système de passation électronique de marchés, TUNEPS.

Actuellement, et après cette réussite, beaucoup de pays sont intéressés à voir de près l’expérience réussie tunisienne dans le processus de passation électronique des marchés ; il s’agit entre autres de la Jordanie, de l’Algérie, du Nigeria, de l’Egypte et du Liban.

D’autres programmes à venir…

A l’issue de la réunion, le diplomate coréen, Sun Nahmkook, a réaffirmé la volonté de son gouvernement de continuer son soutien à la Tunisie dans le secteur de la passation des marchés publics, à travers d’autres programmes de coopération qui seront mis en place en collaboration entre la KOICA et la HAICOP, visant à renforcer les capacités des partenaires tunisiens en matière de passation électronique des marchés publics, et pour la promotion de la coopération trilatérale entre l’Afrique et le Moyen-Orient, à travers le partage et l’échange des expériences réussies des systèmes coréen et tunisien de passation électronique des marchés.