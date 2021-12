A l’occasion de la Journée nationale de la famille célébrée le 11 décembre de chaque année, le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées estime nécessaire de renforcer la législation ayant trait à la famille, l’autonomisation économique et sociale de la femme, mais aussi dans le domaine de l’éducation à la citoyenneté.

Le ministère ajoute qu’il être en train de développer ces acquis à travers la mise en œuvre des politiques, stratégies et programmes qui reposent sur une approche participative avec toutes les structures et institutions gouvernementales et non gouvernementales et en procédant à un examen approfondi des problèmes et les défis auxquels la famille est confrontée.

La consolidation de ces acquis est liée à la diffusion d’une culture de dialogue fondée sur le respect des droits de l’homme qui rejette toutes les formes de violence, d’extrémisme et de discours de haine, lit-on de même source. Le ministère a souligné que le soutien du secteur familial passe inévitablement par le développement de nouvelles perceptions à la hauteur des attentes de la famille d’une manière qui assure sa cohésion, sa stabilité et son équilibre psychologique, social, économique et culturel, affirmant la détermination de continuer à mettre en œuvre la stratégie nationale relative au développement du secteur familial fondée sur le principe de l’égalité des chances entre les différents membres de la famille et sur un cadre juridique garantissant leurs droits.

Dans le même contexte, le Ministère a exprimé son rejet de toute forme de violence ou de violation des droits des membres de la famille ainsi que son attachement à la justice sociale entre tous les individus.

Il réitère son appel à la nécessité de conjuguer les efforts de toutes les parties concernées (structures gouvernementales et composantes de la société civile actives sur le terrain) afin d’accorder à la question de la famille toute l’attention qu’elle mérite, de défendre ses droits et de lutter contre toutes les formes de discrimination et de menaces.

Il souligne aussi é l’importance d’instaurer une culture de non-violence à l’intérieur et à l’extérieur de la famille afin de préserver la dignité de ses membres et de valoriser leurs rôles au sein de la famille et dans la société.