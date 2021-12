A l’occasion du 73e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, la Tunisie a réaffirmé son engagement inébranlable à respecter les principes et valeurs universels mentionnés dans la Déclaration.

La Tunisie a fait part de sa ferme détermination à renforcer davantage le système des droits de l’Homme et à garantir les libertés à tous où prévaut un régime démocratique réel, basé sur l’égalité, l’équité et la bonne gouvernance.

Dans une déclaration publiée vendredi par le ministère des Affaires étrangères, la Tunisie a rappelé que l’adoption des mesures exceptionnelles depuis le 25 juillet dernier s’inscrit dans le cadre de la préservation du processus démocratique dans le pays, la protection des institutions et la réalisation de la paix sociale qui est désormais menacée face à l’absence de perspectives politiques, l’augmentation des défis économiques, sociaux et sanitaires et aux conséquences de l’ensemble de ces défis sur les droits du peuple tunisien.

La célébration de la Déclaration, qui a cette année pour slogan “Tous humains, tous égaux”, atteste d’un lien étroit entre la paix, le développement et les droits de l’Homme. ” Cela exige de la communauté internationale d’œuvrer au règlement pacifique des conflits et à l’élaboration de politiques internationales capables d’instaurer le développement équitable et solidaire dans tous les pays afin d’atteindre les objectifs du développement 2030 “, souligne encore le ministère des Affaires étrangères.

La pandémie de Covid-19 a eu des répercussions sur la réalisation des droits de l’Homme de manière égale et montré que plusieurs défis entravent encore l’application effective de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, précise le ministère qui souligne l’importance de conjuguer les efforts internationaux pour garantir la dignité à tous.

La lutte contre le discours de haine, la garantie de l’égalité homme-femme et le renforcement du rôle des femmes et des jeunes dans la gestion des affaires publiques sont autant de facteurs essentiels pour faire prévaloir les droits de l’Homme dans sa dimension globale.