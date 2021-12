La tenue de la 22ème session de la haute commission mixte tuniso-algérienne à Alger et le développement de la coopération bilatérale dans divers domaines ont été au centre de l’entretien qui s’est déroulé, jeudi 9 décembre 2021 à La Kasbah, entre la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, et le Premier ministre algérien, Aymen Ben Abderrahmane, en visite officielle en Tunisie.

Selon un communiqué de la présidence du gouvernement, Bouden a mis l’accent sur l’importance de hisser la coopération bilatérale au niveau du partenariat stratégique et durable.

Elle a également souligné la nécessité de développer cette coopération dans les domaines du commerce, de l’industrie, de l’investissement, de l’énergie et l’infrastructure ainsi que le développement des zones frontalières.

De son côté, le Premier ministre algérien qui assure aussi le poste de ministre des Finances a souligné la volonté des dirigeants des deux pays de mettre la coopération bilatérale au service des objectifs de développement et d’investissement communs.

BBen Abderrahmane a également mis en exergue l’importance de poursuivre la concertation entre les deux pays et l’échange de visite de manière à accélérer le rythme des échanges commerciaux et de la coordination sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun.