Une centrale photovoltaique (PV) d’une puissance de 85 kWp destinée à l’autoconsommation de la fromagerie tunisienne “Centrale des produits laitiers- SOUANI”, située à Tebourba, à 30 km de Tunis, sera inaugurée et raccordée au réseau moyenne tension jeudi, 9 décembre 2021.

Il s’agit d’un projet de partenariat stratégique tuniso-allemand, réalisé par le fournisseur allemand d’EPC (Ingénierie, Approvisionnement et Construction) “KRAFTWERK Renewable Power Solutions GmbH” et son partenaire tunisien “SOLAR ENERGY SYSTEMS”. Il est financé par un crédit de l’UIB, une banque partenaire du programme SUNREF Tunisie, et devrait bénéficier d’une subvention d’investissement de l’Agence Nationale pour La Maitrise de l’Energie (ANME).

Une fois mise en service, cette centrale PV, montée sur le toit du site de production de CPL SOUANI, permettra de couvrir jusqu’à 60 % des besoins en électricité de la fromagerie pendant les heures d’ensoleillement et réduire sa consommation d’électricité du réseau de 30 % par an, indiquent, lundi, les partenaires du projet, dans un communiqué conjoint.

Les surplus solaires seront injectés dans le réseau. “En plus d’être un investissement rentable, le système photovoltaïque réduira les émissions de CO2 du CPL SOUANI d’environ 70 tonnes par an”, a-t-on ajouté de même source.

En effet, ce partenariat stratégique tuniso-allemand a été formé depuis 2020 entre “KRAFTWERK”, qui développe et met en œuvre des solutions d’énergie solaire personnalisées pour les applications connectées au réseau et hors réseau et la société tunisienne d’ingénierie et d’installation de projets d’énergies renouvelables clé en main “SOLAR ENERGY SYSTEMS” (SES), leader sur le marché tunisien.

Les deux partenaires qui ont mis en commun leur savoir-faire et leur expérience tant au niveau international que local, ciblent le développement et la mise en œuvre, conjointement, des centrales photovoltaïques pour l’autoconsommation dans le secteur industriel et commercial en Tunisie.

Leur objectif est aussi d’installer des systèmes PV rentables et fiables adaptés aux besoins en électricité des consommateurs et à la réglementation tunisienne.

Walid Gahbiche, directeur général de CPL SOUANI, CPL SOUANI, fromagerie familiale, réputée pour sa variété de fromages européens de haute qualité destinés au marché tunisien, est revenu sur les valeurs de son entreprise et pourquoi elle a opté pour l’énergie renouvelable.

“Deux de nos valeurs fondamentales sont la durabilité environnementale et financière.

C’est pourquoi nous visons à devenir plus indépendants des énergies fossiles et à réduire considérablement notre empreinte carbone. Le concept de centrale photovoltaïque présenté par KRAFTWERK et SES nous a encouragés à faire un grand pas en avant et à investir dans notre propre production d’énergie solaire”, a-t-il affirmé.

Le directeur des nouveaux marchés chez KRAFTWERK, Roman Brinzanik, a déclaré “nous sommes ravis de notre partenariat avec SOLAR ENERGY SYSTEMS et de la mise en œuvre de notre première installation photovoltaïque de référence en Tunisie qui, nous l’espérons, permettra une activité durable pour tous les partenaires du projet “.

Et d’ajouter “nous sommes particulièrement fiers de contribuer à la transition ambitieuse de la Tunisie vers les énergies renouvelables et au succès et aux valeurs fondamentales de CPL SOUANI en décarbonant son alimentation électrique “.

L’expert tunisien et PDG de SOLAR ENERGY SYSTEMS, Ali Kanzari a pour sa part déclaré que “compte tenu del’irradiation solaire abondante et des bonnes conditions cadres en Tunisie, les perspectives des centrales solaires photovoltaïques décentralisées sont très prometteuses. Jusqu’à présent, seules quelques installations photovoltaïques ont été connectées au réseau moyenne tension et nous nous attendons à ce que ce segment de marché décolle dans les années à venir. Notre partenariat avec KRAFTWERK et notre première installation de référence commune arrivent au bon moment”.

La centrale photovoltaïque du CPL SOUANI a été retenue comme installation vitrine. Ce projet, réalisé dans le cadre du programme pour les énergies renouvelables (Programme dena Renewable Energy Solutions), est coordonné par la Deutsche Energie-Agentur (dena) – l’Agence allemande de l’énergie – et soutenu par le ministère fédéral allemand de l’économie et de l’énergie dans le cadre de l’initiative pour les exportations d‘énergie. Le programme dena-RES, réputé pour ses critères de sélection stricts et ses normes élevées, a déjà collaboré avec KRAFTWERK sur un projet phare au Chili.