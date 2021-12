Une équipe médicale spécialisée en ophtalmologie a effectué, dimanche 5 décembre 2021, de nouvelles interventions chirurgicales au profit de patients originaires du gouvernorat de Gafsa, dans le cadre d’une caravane sanitaire gratuite.

Selon le président du Club NADI AL BASSAR du Maghreb arabe, Omar Bellatif, une équipe composée de six ophtalmologues a effectué, samedi et dimanche, des opérations de la cataracte et de la pose d’implants oculaires dans le service d’ophtalmologie de l’hôpital régional de Gafsa.

Il a ajouté que l’activité des médecins, tous originaires de la capitale, s’inscrit dans le cadre d’une action bénévole mené par NADI AL BASSAR en partenariat avec le bureau de Tunis de l’Association koweïtienne “Aide directe” et l’Association Ghomrassen Litawassol, pour aider l’hôpital régional de Gafsa à faire face au manque de médecins dans la spécialité d’ophtalmologie et pour aider les patients qui n’ont pas les moyens de se faire soigner dans le secteur privé.

Depuis plus d’un an, l’hôpital régional de Gafsa ne dispose pas d’ophtalmologues, selon le directeur régional de la santé, Salem Nasri qui a fait savoir que certains médecins du secteur privé se portent volontaires pour effectuer des consultations externes au profit des patients à raison d’une fois par semaine.

Le service d’ophtalmologie de l’hôpital de Gafsa a accueilli, au cours de l’année 2021 quatre caravanes médicales spécialisées en ophtalmologie dont deux organisées par le Club NADI AL BASSAR en coopération avec le bureau de Tunis de l’association koweïtienne Aide directe et l’association Ghomrassen Litawassol.