La réunion tenue vendredi 3 décembre 2021, à distance, par la ministre de la Justice, Leila Jaffel, avec les directeurs régionaux de la justice, a été consacrée au suivi des efforts entrepris pour améliorer la qualité du service judiciaire ainsi qu’à l’examen de l’état d’avancement des travaux relatifs aux projets d’infrastructure.

Après avoir pris connaissance des préoccupations des directeurs régionaux et des difficultés qui entravent la réalisation des projets, la ministre a ordonné de former une équipe de travail, au sein du département, chargée de suivre l’efficacité des activités des directions régionales de la justice, d’accélérer la mise en œuvre des projets et de fournir les équipements de travail nécessaires.

Cité dans un communiqué du département de la Justice, Jaffel a appelé à la nécessité de tout mettre en oeuvre pour la réforme du secteur, préconisant une approche participative et la bonne gestion des ressources.

Par ailleurs, les participants à la réunion ont mis l’accent sur la nécessité de prendre toutes les mesures préventives contre le coronavirus, évoquant, dans ce sens, le décret-loi en date du 22 octobre 2021, relatif au passeport vaccinal concernant le virus ” SARS-CoV-2 “.

il a été, également convenu de confier à une équipe de travail le suivi de la situation sanitaire dans les tribunaux et les locaux du département de la Justice pour assurer la continuité du service judiciaire et au même temps faire respecter les mesures préventives dans les différentes structures judiciaires.