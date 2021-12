L’Association allemande des voyagistes ” Der Deutscher Reiseverband ” (DRV), l’une des principales associations européennes de tour-opérateurs, envisage l’organisation de son forum annuel, le “destination forum” au début de 2022, en Tunisie, avec la participation de près de 100 agents de voyages, voyagistes et journalistes allemands, a annoncé le président de la DRV, Norbert Fiebig.

L’objectif est de de promouvoir davantage la destination tunisienne en Allemagne, a fait savoir Fiebig, au cours de sa rencontre, mercredi, avec le ministre du Tourisme et de l’artisanat, Moez Belhassine.

Cette réunion a permis de discuter des moyens permettant de soutenir la destination tunisienne sur le marché allemand dans le cadre de la reprise de l’activité touristique, post Covid-19.

Le responsable allemand a estimé que la Tunisie fait partie des destinations touristiques demandées et préférées des touristes allemands, ajoutant que la délégation visitera un certain nombre de régions tunisiennes pour découvrir et identifier les principaux fondements touristiques et examiner le protocole sanitaire adopté par les professionnels du secteur.

Le ministre du tourisme a, de son côté, souligné que cette visite permettra de poursuivre la promotion de la destination tunisienne en Allemagne et en Europe en général.

Elle constituera aussi une opportunité pour la délégation de découvrir les potentialités du tourisme alternatif, écologique et culturel dans de nombreuses villes tunisiennes, dans le désert tunisien, outre l’artisanat et le tourisme balnéaire, selon Belhassine.

Il a, dans ce cadre, passé en revue le plan de travail pour la reprise de l’activité touristique après la Covid-19, ainsi que les mesures préventives et le protocole de sécurité sanitaire en vigueur dans toutes les unités touristiques.

La délégation a pris connaissance du protocole sanitaire appliqué dans les musées, les sites archéologiques et autres attractions touristiques, a-t-on relevé.Le taux de vaccination des professionnels du secteur du tourisme varie entre 90 et 100%, a-t-on rappelé.