L’Agence Tunis Afrique Presse (TAP) a reçu deux prix dans le concours annuel du “meilleur travail journalistique dans le domaine de la promotion des énergies renouvelables”, qu’organise l’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie (ANME).

Ainsi, les journalistes Meriem Khadraoui et Kaouther Chaibi ont remporté respectivement, le prix de la presse électronique (site Internet de l’agence en langue française) et de la production télévisée (texte et vidéo) de cette 13ème édition du concours de l’ANME.

Les autres lauréats sont Azza Ben Chagra (journal Akher Khabar), pour la catégorie presse écrite (langue arabe) et Houayda Ben Sassi (Radio de Monastir), pour la catégorie presse radiophonique ; alors qu’aucun prix n’a été décerné dans la catégorie presse électronique (langue arabe).

Il importe de noter que ce concours vise à inciter les journalistes des différents organismes de presse à participer à l’effort national en matière de sensibilisation à la rationalisation de la consommation de l’énergie et la promotion des énergies renouvelables.

A cette occasion, la ministre de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, Neila Nouira Gongi, a souligné l’importance d’une collaboration avec les médias dans le domaine des énergies renouvelables, afin de rationaliser la consommation d’énergie et de sensibiliser les citoyens quant à l’impératif de recourir davantage aux énergies alternatives.