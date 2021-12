La Fédération du Tourisme Authentique “Destination Dahar” (FTADD) a annoncé, mercredi, le lancement du premier circuit du tourisme pédestre, baptisé “Destination Dahar”, à partir du 11 décembre 2021, et ce, lors d’une conférence de presse, organisée dans le cadre de la célébration de la Journée Internationale de la Montagne.

Dans ce cadre, un guide a été élaboré pour faire connaître ce circuit qui s’étend sur 194 km, à travers toute la chaîne de montagnes d’Al Dahar, laquelle comprend 12 maisons d’hôtes implantées dans les régions de Tamazaret à Matmata, jusqu’à Tataouine, en passant par Béni Khedache et Ghomrassen.

Le ministre du Tourisme, Mohamed Moez Belhassine, a souligné, à cette occasion, l’importance du tourisme alternatif et durable, estimant que le lancement de ce nouveau circuit touristique, grâce à une collaboration entre la FTADD et la Fondation Suisse de Coopération au Développement Technique, permettra la promotion de nouvelles destinations spécifiques en Tunisie et assurera la diversification de l’offre touristique.

D’après lui, ce genre de projets est en mesure de faire connaître la destination écologique tunisienne et la richesse géologique de ces régions.

Le président de la FTADD, Mohammed Sadek Dabbabi, a fait savoir, de son côté, que la Fédération vient d’être honorée, lors de sa participation à la compétition mondiale “La destination verte”, à travers le projet “Destination Dahar”, dont la mise en place s’inscrit dans le cadre de la coopération tuniso-suisse.

Il a précisé, ainsi, que “Destination Dahar” figure parmi les 100 meilleures destinations, choisies par l’organisation “Destination verte”, qui est placée sous la tutelle du Conseil mondial du tourisme durable.La FTADD a été, aussi, classée 3ème dans le cadre du concours mondial “TO DO AWARDS 2022”.