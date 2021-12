A l’occasion de la journée mondiale de l’olivier, le ministère de l’agriculture a décerné, mardi, des prix aux lauréats du concours ” Meilleure huile d’olive vierge extra tunisienne ” dans sa 4e édition qui est organisé à l’initiative de l’Office National de l’Huile.

Un hommage a été rendu au producteur d'” Om El Janna ” qui a obtenu la médaille d’or dans la compétition Mario Solinas organisée en 2021, par le Conseil Oléicole International, en Espagne.

Le ministre de l’agriculture, Mahmoud Elyes Hamza a appelé, lors de cette cérémonie, à faire de la journée mondiale de l’olivier une occasion pour développer la diplomatie économique afin de promouvoir l’huile tunisienne.

Il a, par ailleurs, appelé les différentes parties prenantes à préserver les cultures oléicoles et à respecter les réglementations en matière de cueillette, de transformation et de stockage et à développer les exportations de l’huile emballée et biologique.