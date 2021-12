Dans une note interne, Elon Musk a averti les salariés Space X du risque de faillite de l’entreprise s’ils n’arrivent pas à produire plus rapidement suffisamment de moteurs Raptor pour la fusée Startship.

Pour Elon Musk la rentabilité de Space X ne peut être assurée qu’en étant capable de réaliser 2 vols Starship par mois.

Selon BFMTv “toute l’entreprise est en état d’alerte. Elon Musk a annoncé à ses salariés qu’ils ne pourront prendre de congés pendant les fêtes. Une mesure qui rappelle les méthodes de Steve Jobs. En 2011, le cofondateur d’Apple avait mis ses équipes en quarantaine dans l’entreprise pour finaliser l’iPhone”.

Le Starship (propulsée par le premier étage « Super Heavy »), anciennement appelée Big Falcon Rocket ou BFR, est un lanceur orbital super-lourd actuellement en cours de développement par SpaceX, visant une capacité à placer une charge utile de plus de 100 tonnes (150 plus tard selon Elon Musk) en orbite basse1. Ce nouveau lanceur aura la particularité d’être entièrement réutilisable et pourrait jouer un rôle central dans les ambitions de la compagnie pour la colonisation de Mars. Il vise également à lancer des satellites vers l’orbite basse ou géostationnaire, et pourrait à terme remplacer les fusées Falcon 9 et Falcon Heavy pour devenir le lanceur principal de SpaceX2. Les deux étages propulsés par des moteurs Raptor et brulant un mélange de dioxygène liquide et méthane liquide.(source : wikipédia)