Lundi 20 janvier 2025, la Chine a révélé sa dernière prouesse Technologique qui a tétanisé les géants Américains de la Tech. Deepseek V3 puis R1 avaient déjà été annoncés en décembre 2024.

Le modèle chinois de Générative AI n’a nécessité que 5,57 millions de dollars pour son élaboration, contre plus de 100 millions de dollars pour “GPT-4.o” d’OpenAI. Sa version V3 a nécessité 11 fois moins de temps de calcul et un plus faible nombre de puces GPU spécialisées que le modèle Llama-3 de Meta. La Chine semble prendre de court les Etats Unis. Après Tiktok, Deepseek semble représenter une plus forte menace de l’avancée Technologique de la Chine.

La Chine, c’est 1,408 milliard d’habitants dont 30% de jeunes de moins de 24 ans. Coté investissements, la Chine a attiré en 2024, environ 115.2 milliards USD d’investissements directs étrangers (IDE), ce qui en fait le deuxième pays au monde après les États-Unis en termes d’attraction des IDE.

S’agissant des Investissements, la Chine a augmenté ses investissements en recherche et développement (R&D) au cours des dernières années, atteignant environ 2,68% de son PIB en 2024, avec une concentration dans les secteurs des technologies de l’information, des énergies renouvelables, des biotechnologies, et de l’intelligence artificielle.

La Chine investit massivement dans des projets d’infrastructures, dans le cadre de sa stratégie « Belt & Road Initiative », comme les ports, les chemins de fer à grande vitesse, et les technologies de communication (comme la 5G). La taille du marché du secteur des infrastructures en Chine est estimée à 1490 milliards de dollars d’ici 2029. Au vu de ses talents, sa R&D, ses investissements et son PIB croissant, la Chine dispose de tous les moyens pour réussir la révolution Technologique mais est-ce qu’elle arrivera à dépasser les Etats Unis, leader du Moment ?

« La prospérité d’une nation repose sur l’essor de ses sciences et technologies »

Selon le président Xi Jinping « La prospérité d’une nation repose sur l’essor de ses sciences et technologies, et la puissance d’un pays sur sa force scientifique et technologique ».

La Chine est en train de créer une avancée technologique sans précédent lui permettant d’assurer la supériorité compétitive à long terme. A ce titre, elle a développé des stratégies qui nécessitent de mobiliser tous les secteurs de production, enseignement et recherche afin d’optimiser l’organisation et les ressources et mettre en place des systèmes de coordination efficaces.

Il s’agit de renforcer son autonomie scientifique et technologique, d’accélérer l’innovation dans des domaines clés, et de concentrer les efforts sur les technologies de pointe et les mégaprojets stratégiques.

« L’innovation n’a pas de frontières, mais l’avenir appartient à ceux qui osent la révolution technologique. »

L’exécutif insiste sur l’importance de promouvoir l’intégration entre l’innovation scientifique et technologique et l’innovation industrielle pour stimuler le développement d’une économie moderne, autonome et compétitive.

Il met l’accent sur la nécessité de renforcer la recherche et le développement (R&D) dans des secteurs stratégiques comme l’intelligence artificielle, la biotechnologie, les énergies nouvelles, et les matériaux avancés, tout en veillant à éliminer les goulets d’étranglement dans les chaînes de production essentielles, comme les circuits intégrés et les logiciels de base.

La formation des talents pour le développement de l’innovation scientifique et technologique en Chine est cruciale. Il souligne que l’éducation, la recherche et les talents sont interconnectés et doivent être développés de manière coordonnée pour répondre aux besoins de l’innovation.

Le président Xi insiste sur la nécessité de réformer les systèmes éducatifs et de recherche, d’optimiser les disciplines académiques et de former des talents spécialisés dans des domaines stratégiques. La Chine de Xi a besoin de l’ouverture et de la coopération internationales dans les domaines scientifique et technologique pour relever les défis mondiaux et favoriser un progrès commun.

« La Chine ne copie plus, elle innove à une vitesse qui défie les standards occidentaux. »

La Tunisie pourrait-elle profiter des avancées chinoises ?

Face aux défis géopolitiques, la Chine combine ouverture et sécurité, en élargissant les canaux de coopération scientifique et en développant une Tech diplomatie moderne. Au vu de ces piliers stratégiques, La Chine s’est rapidement transformée en une puissance d’innovation technologique.

La Chine a introduit le concept de « nouvelles forces productives de qualité » associé aux trois piliers stratégiques : des percées technologiques, une allocation innovante des facteurs de production et la transformation des industries traditionnelles.

Au cœur de cette transformation se trouvent plusieurs entreprises qui ont dominé le marché chinois et gravé leur nom sur la scène mondiale à l’image de Tencent, Alibaba, Baidu, Xiaomi, etc. Ces Titans façonnent la manière dont des milliards de personnes font leurs achats, communiquent, se divertissent et même perçoivent le monde qui les entoure. A date, les titans chinois ont gagné du terrain face à leurs homologues américains sur les axes Chiffres d’affaires et capitalisation boursière.

« La suprématie d’un pays ne se mesure plus à son armée, mais à sa maîtrise de l’intelligence artificielle. »

Pour construire une superpuissance Technologique au 21ème siècle, La Chine a élaboré quatre axes stratégiques solides : une abondance des données, des entrepreneurs résilients et extrêmement compétitifs, des scientifiques compétents et un environnement politique favorable. Aujourd’hui plus que jamais, la Chine est prête à passer à la vitesse Maximale pour développer les technologies les plus révolutionnaires en temps records.

La Chine représente une grande opportunité pour l’Afrique et la Tunisie. Ces dernières années, la Tunisie a développé des relations bilatérales qui ont abouti à quelques investissements propices et ceci semble être le début d’une riche relation diplomatique d’Alliance pour nos deux Nations.

La Tunisie grâce à une nouvelle Diplomatie Moderne du Numérique et à ses « Tech Diplomat » pourrait développer des axes de coopérations avec la Chine afin de développer une infrastructure plus robuste et d’avoir des avancées technologiques variées venant du pays de la Route de la Soie ainsi que des autres horizons internationaux.

Par Lobna Karoui – AI Exponential Thinker, Stratégiste en Intelligence Artificielle pour des grands groupes internationaux