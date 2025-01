Pour la première fois, la Tunisie a participé au CES de Las Vegas (du 7 au 11 janvier 2025) avec un pavillon national. Cette initiative, fruit d’une collaboration entre plusieurs organismes tunisiens et internationaux, visait à promouvoir les startups et entreprises technologiques tunisiennes, à encourager les investissements dans le secteur numérique et à créer des liens avec les compétences tunisiennes basées aux États-Unis.

Bien que cette participation ait été un succès en termes de visibilité, des défis structurels et culturels restent à surmonter pour assurer la pérennité et la compétitivité des entreprises tunisiennes sur le marché mondial.

Les experts présents ont appelé à une stratégie claire pour capitaliser sur les opportunités offertes par des événements comme le CES. En favorisant l’innovation et en renforçant les collaborations internationales, la Tunisie aspire à consolider sa position dans l’écosystème technologique global. Cette participation au CES pourrait ainsi marquer un tournant dans la promotion de l’excellence tunisienne dans les technologies innovantes.

Cette initiative inédite, fruit d’un partenariat stratégique entre CONECT– Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie, l’Ambassade des États-Unis en Tunisie, le programme PROMISE, l’Association Tuniso-Américaine des Jeunes Compétences (TAYP), et en étroite collaboration avec l’Ambassade de Tunisie à Washington D.C., bénéficiant du soutien du projet « Startups et PME Innovantes » financé par la Banque Mondiale, et mis en oeuvre par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) en partenariat avec Smart Capital, marque une nouvelle étape dans le développement de l’écosystème entrepreneurial tunisien.