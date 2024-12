L’intelligence Artificielle est une arme puissante qui peut développer des économies prospères ou perpétuer des inégalités en menaçant la souveraineté des Etats. Ces technologies exponentielles ont instauré une dynamique contribuant à une nouvelle forme de néocolonialisme numérique, où les pays technologiquement avancés étendent leur influence à l’échelle mondiale.

A l’image des modèles GPT (Chatgpt) et des modèles d’apprentissage par renforcement, ces technologies ne cessent d’impacter profondément l’économie Mondiale. À mesure que l’Intelligence Artificielle s’intègre dans les pratiques éducatives et dans nos usages, elle ouvre d’importantes possibilités d’innovation tout en posant des défis collectifs pour notre pays. Dans cet article, nous discuterons des impacts de IA sur notre souveraineté numérique et Nationale.

En Tunisie, le capital humain et intellectuel représente une de nos forces majeures. Investir dans le développement du capital humain à travers l’Education ainsi que la production des technologies sont deux leviers stratégiques pouvant accélérer le développement du pays.

A date, la diffusion mondiale de l’IA dans l’éducation a été marquée par une dépendance importante à l’égard des technologies qui sont principalement développées dans les pays occidentaux comme les Etats Unis.

“L’IA, une arme à double tranchant : elle peut être un moteur de développement ou un vecteur de dépendance.”

L’adoption de ces technologies, sans aucune adaptation nationale, peut conduire à renforcer une chaine de dépendance dans laquelle nos citoyens et institutions deviennent des consommateurs perpétuels plutôt que des innovateurs en matière de technologie éducative.

L’usage d’une IA importée représente un risque d’incapacité d’autonomie technologique et une difficulté à résoudre les défis économiques et sociétaux de notre Nation. La nature de cette consommation compromet la capacité de nos systèmes éducatifs locaux à innover et à développer des technologies locales au service de notre nation.

Les outils éducatifs pilotés par l’IA, en particulier ceux qui utilisent l’apprentissage automatique et les algorithmes basés sur les données, sont souvent conçus à partir d’ensembles de données qui reflètent largement les environnements occidentaux et anglophones.

“Les données personnelles sont une ressource stratégique qu’il faut protéger.”

Ce parti pris peut se traduire par un contenu éducatif non seulement uniforme sur le plan linguistique, mais aussi étroit sur le plan culturel. À mesure que ces systèmes d’IA sont déployés à l’échelle mondiale, il existe un risque d’approche « unique » qui ne tient pas compte des spécificités culturelles, historiques et sociétales des étudiants issus de milieux non occidentaux.

Une telle homogénéisation du contenu éducatif risque de priver l’expérience éducative de sa pertinence et de sa richesse locale. Il en résulte non seulement une perte de diversité intellectuelle, mais aussi une érosion des identités culturelles, l’éducation devenant un vecteur d’imposition de valeurs et de perspectives étrangères renforçant des stéréotypes et des préjugés vieux des nuits des temps.

L’intelligence Artificielle importée est une menace sur la souveraineté nationale

Les technologies de l’IA, en majorité, sont axées sur le traitement des données. Nos citoyens ainsi que nos institutions fournissent de grandes quantités de données sans exercer un contrôle suffisant sur leur utilisation ou sans en tirer des avantages tangibles. Ceci se fait également via les réseaux sociaux qui exploitent fortement l’IA. Les réseaux sociaux à travers l’effet des « bubbles » n’ont cessé de nuire à la santé mentale des citoyens.

L’usage d’une IA importée soulève d’importantes questions éthiques concernant la souveraineté des données et la protection de la vie privée. Ces données, nourrissant les algorithmes apprenants des pays développés et servent principalement leurs intérêts économiques tout en créant une forme de néocolonialisme intellectuel, où le pouvoir de produire, d’accéder et de contrôler les connaissances est concentré de manière disproportionnée.

Afin de remédier à ces risques critiques pour notre souveraineté, nous devons adapter les dernières innovations en matière d’IA, améliorant ainsi leurs résultats éducatifs. Porter un regard critique tenant compte de nos objectifs stratégiques est urgent afin d’éviter de perpétuer un cycle de désavantages éducatifs et économiques pour notre Nation.

“La Tunisie doit investir dans le développement d’une IA locale pour servir ses propres intérêts.”

La Tunisie a également développé un excellent écosystème de startups de la Tech qui devrait bénéficier de plus d’investissements pour renforcer notre tissue de production de technologies tout en étant ouvert en apprentissage et en usage adapté aux technologies avancées des pays alliés.

La Tunisie, aidée par ces experts de l’intelligence Artificielle, a besoin d’examiner l’interaction complexe des technologies de l’IA dans l’éducation afin de s’assurer qu’elles contribuent à un paysage éducatif plus inclusif servant nos intérêts. Notre pays se doit de construire une souveraineté technologique en investissant dans des projets locaux de développement de l’IA, en développant l’expertise nationale en matière d’IA et en développant plus de synergies avec certains pays du Sud.

Fort de notre capital humain intellectuel et de nos talents de la Diaspora, la Tunisie détient un asset stratégique lui permettant de développer des synergies prospères pour le développement de notre économie.

Nous avons besoin d’amplifier notre voix dans le schéma international en développant une nouvelle forme de diplomatie Tech à l’image des pays de l’Europe. Au regard de l’agenda Afrique 2063 et de nos piliers stratégiques, la Tunisie a sans doute besoin d’une nouvelle génération de diplomates de la Technologie afin de renforcer son positionnement à l’international tout en œuvrant pour un avenir prospère qui protège et valorise notre identité culturelle tout en renforçant notre positionnement en Afrique en tant que leader de la Tech Ethique et responsable.

Dr. Lobna Karoui

AI Exponential Thinker, Stratégiste en Intelligence Artificielle pour des grands groupes internationaux