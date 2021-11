Les Aigles de Carthage ont parfaitement réussi leurs débuts en Coupe arabe de football en dominant largement la Mauritanie (5 buts à 1), en match d’ouverture de la compétition, disputé mardi 30 novembre 2021 au stade Ahmed Ibn Ali à Al Rayane, au Qatar, pour le compte de la 1ère journée du Groupe B.

Les Tunisiens ont bien négocié cette première sortie en Coupe arabe de la Fifa 2021, prenant d’emblée la tête du classement de leur groupe avec 3 points, en attendant l’autre match du groupe qui opposera les Emirats arabes unis à la Syrie ce soir à partir de 20h00.

Les protégés de Mondher Kebaier ont imposé d’entrée un pressing haut sur les Mourabitounes se créant plusieurs occasion d’ouvrir la marque notamment par Firas Belarbi à la 7e, qui, seul dans la surface devant le gardien mauritanien, a vu sa frappe contrée par Babacar, ou encore par Seifeddine Jaziri, qui une première fois tire mollement une frappe très croisée devant la cage adverse (24e) et une deuxième fois a vu son tir stoppé par Diaw (31e).

En face, les Mauritaniens repliés en défense, n’ont pas réussi à menacer le camp tunisien se procurant deux occasions à la 14e et à la 37e sans grand danger pour le portier Farouk Ben Mustapha. Entre-temps, le gardien Babaca est sorti sur blessure et remplacé par Namori Diaw (21e).

Les efforts des Tunisiens n’ont pas tardé à payer. A la 39, Jaziri bien servi dans l’axe par Hannibal Majbri, envoie le ballon en pleine lucarne et ouvre le score pour les Aigles de Carthage.

Trois minutes après, la Tunisie double la marque grâce à Firas Belarbi qui profite d’un mauvais contrôle du défenseur mauritanien pour envoyer un tir croisé dans les filets adverses (42).

Déchainés, les Aigles de Carthage déroulent devant des Mourabitounes, déconcentrés. Et c’était dans les arrêts de jeu de la première période lorsque, de nouveau, Jaziri profite d’une balle mal dégagée par le gardien pour placer une talonnade qui trompe le portier mauritanien (45+2).

Mais le suspense ne s’est pas arrêté là, puisque les Mauritaniens, toujours dans les arrêts du jeu, ont obtenu un penalty grâce à la VAR qui a révélé une main de Ben Hmida dans la surface même si c’était très sévère. Moulaye Ahmed Bessam réussit à réduire la marque pour les protégés de Gomez à la 45+12.

En seconde période, les protégés de Mondher Kebaier se sont montrés de nouveau menaçants, et n’ont pas mis beaucoup de temps pour alourdir la note, grâce à Firas Belarbi (51). Ce dernier bien placé dans l’axe, avance dans la surface et trompe le gardien mauritanien, inscrivant un doublé, pour son baptême du feu avec les Aigles de Carthage.

Avec les changements entrepris par Kebaier dans le dernier quart d’heure de la rencontre, le jeu s’anima et les Tunisiens revenaient à la charge notamment par Chikhaoui (85 et 87) qui sera ensuite à l’origine du cinquième but de la Tunisie signé Youssef Msakni (90+1), en clôture du festival offensif.

Lors des deux prochaines journées, les Aigles de Carthage affronteront la Syrie, vendredi, puis les Emirats arabes unis, lundi prochain.

Formation de la Tunisie :

Farouk Ben Mustapha, Hamza Mathlouthi, Bilel Ifa, Yassine Meriah, Mohamed Amine Ben Hmida, Mohamed Ali Ben Romdhane, Ferjani Sassi (Chaalali 70), Fakhreddine Ben Youssef (Ali Maaloul 64), Hannabal Majbri (Naim Sliti 64), Seifeddine Jaziri (Yassine Chikhaoui 79), Firas Belarbi (Youssef Msakni 70).