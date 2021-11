Une cérémonie de livraison de 22 tablettes au profit de la présidence du gouvernement a eu lieu, lundi 29 novembre 2021, au Bureau central des relations avec le citoyen (BCRC). Ce don s’inscrit dans le cadre de la formation financée par la KOICA intitulée «Capacity Building Program of Human Resources Operating on E-People Tunisia» qui s’est déroulée du 4 au 14 octobre 2021 au profit de 22 fonctionnaires de l’Etat.

Ce don de 22 tablettes a pour objectif de faciliter la mise en œuvre des programmes de formation qui seront organisés par la présidence du gouvernement et le BCRC dans les années à venir.

A rappeler que cette formation visait à renforcer les compétences et les connaissances sur la gestion du système E-people de la Tunisie, aider à améliorer les politiques de gestion des systèmes de participation citoyenne tunisiens et de partager l’expérience coréenne dans le domaine du gouvernement électronique et la e-participation.

La KOICA continuera son soutien au gouvernement tunisien à travers la mise en place de plusieurs programmes de coopération dans divers secteurs : la bonne gouvernance, les changements climatiques et l’environnement, l’emploi des jeunes et le renforcement des capacités des partenaires tunisiens.

D’après communiqué