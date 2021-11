Huit véhicules utilitaires et plusieurs ambulances viennent renforcer la capacité des parcs des établissements hospitaliers du gouvernorat de Kasserine dans le cadre du programme d’appui au secteur de la santé en Tunisie ” Essaha Aziza ” financé par l’Union Européenne (UE).

Ces nouveaux véhicules ont été affectés, aux hôpitaux de Thala, Sbeïtla, Sbiba, Foussana, Feriana et Majel Bel Abbès, dans le but de faciliter les déplacements du personnel médical et paramédical ainsi que pour rapprocher les services de santé aux citoyens.

A ce sujet, le directeur régional de la santé à Kasserine a rappelé dans une déclaration à la TAP que les services régionaux de santé à Kasserine avaient récemment reçu 18 ambulances, dans le cadre du programme ” Essaha Aziza”, et du programme “18-18 “mis en œuvre par le ministère de la Santé pour la prévention et la lutte contre les pandémies.