Les participants au Forum de la fiscalité dont les travaux se déroulent à Sfax, les 26 et 27 novembre 2021, appellent au lancement d’un dialogue national sur la fiscalité qui rassemble la totalité des intervenants politiques, économiques et sociaux, en vue d’une meilleure gestion des deniers publics.

Initié par la Faculté de droit de Sfax et le Centre d’études fiscales en coopération avec l’Ecole supérieure des études administratives et commerciales de Sfax (ESEAC) et l’Ordre des experts-comptables de Tunisie, le forum aspire également, à travers cet appel au dialogue, à doter l’économie nationale de la compétitivité nécessaire afin d’être en mesure de résister à la concurrence avec l’étranger et à créer un certain équilibre entre les régions en matière de développement.

Néji Baccouhe, fondateur du Centre d’études fiscales à Sfax, a indiqué dans ce sens qu’un dialogue national sur la fiscalité serait “une clé essentielle pour résoudre les problèmes économiques et sociaux, dans la mesure où le système fiscal est fondamentalement lié aux choix politiques et économiques de l’Etat et un déterminant principal de la gouvernance économique et sociale”.

De son côté, le doyen de la Faculté de droit de Sfax, Khalil Fendri, a souligné à cette occasion l’importance du dialogue entre les universitaires sur le système fiscal en tant que première source de financement du budget de l’Etat et des finances publiques, appelant à l’instauration d’un régime fiscal plus juste et à un système juridique qui soit capable de lutter contre l’évasion fiscale.