” Pas à pas ARPENTER Rues, ruelles, impasses, souks de notre MEDINA ” est l’intitulé d’une exposition documentaire temporaire sur le regard porté sur la médina qui se tiendra du 27 novembre 2021 au 15 mars 2022 à Dar Chedlia (Médina de Tunis).

A travers cette exposition, le public découvrira le monumental (l’urbanisme, la Zitouna avec des croquis exceptionnels qui marquent ses changements à travers les siècles). Il y a l’âme (les mosquées), le pouls (l’activité économique : les souks), les artères (rues, ruelles, impasses, sabbats), les Petites histoires (les légendes)…. La vie dans la médina (notre rue et nos voisins, les chats, le mouton de l’aïd, la béliomachie, les croyances populaires avec les noms des rues).

Cet événement est organisé dans le cadre du projet ” Redynamiser l’activité touristique les week-ends à la Médina ” porté par ” Tounes Wijhetouna ” dans le cadre du programme ” Promotion du Tourisme Durable ” qui est une action conjointe de l’Union européenne et du Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), mise en œuvre par la GIZ Tunisie en partenariat avec le Ministère du Tourisme.

Le projet ” promotion du développement durable” représente le volet ” Diversification et renforcement de la qualité de l’offre touristique ” de ” Tounes Wijhetouna ” – programme d’appui à la diversification du tourisme, au développement de chaînes de valeur de l’artisanat et du design et à la valorisation du patrimoine culturel, qui vise à diversifier l’offre touristique tunisienne en créant des synergies entre les secteurs du tourisme, de l’artisanat, des produits du terroir et du patrimoine culturel. L’objectif global du programme Tounes Wijhetouna est de contribuer au développement économique durable et inclusif de la Tunisie.

Intervention du projet “Promotion du développement durable” à la médina de Tunis

La Médina de Tunis connue pour ses multiples richesses représente un héritage précieux qui témoigne de l’interaction entre architecture, urbanisme, traditions et cultures. Elle a été sélectionnée par le projet comme région à fort potentiel touristique susceptible d’attirer de nouveaux groupes de touristes. L’objectif principal est de créer une nouvelle offre touristique alternative, de promouvoir le tourisme culturel et culinaire, de valoriser les richesses existantes, et de créer une dynamique touristique et économique locale.

Dans le cadre des activités du projet ” Promotion du Tourisme Durable ” de la GIZ à la Médina de Tunis, le GIE M’dinti s’est uni l’Association Carthagina, l’Association Stambeli, Dowit, TynassIT, Wildyness, Doken, Alif Edition, Animed, l’ASM de Tunis et et un groupement artisanal pour concenvoir un proejt commun dont l’objectif principal est de créer une nouvelle dynamique culturelle, touristique et économique à la Médina de Tunis.

Ce projet commun est le fruit d’un long travail collaboratif entre ces différents acteurs actifs dans le secteur du tourisme à la Médina. Des réunions de travail et des ateliers de réflexion leurs ont permis d’identifier les axes prioritaires à entamer à la Médina et les pistes de solutions dont notamment la ” Redynamisation de l’activité touristique à la Médina les Week-Ends “. Le travail concerté de l’ensemble des acteurs a permis de présenter un programme d’activité varié qui sera lancé pendant les Week-Ends avec l’objectif ultime de dévoiler le vrai potentiel et la diversité de la Médina en vue de gagner une exposition touristique nationale et internationale sur le moyen terme.

Le projet sera composé des différentes activités offertes par les acteurs de la région : sorties culturelles, expériences immersives, danse traditionnelle, festivals street-food, cooking classes, hébergement alternatif, plats traditionnels et produits de terroir.

Ce projet de redynamisation de l’activité touristique à la Médina les Week-Ends qui sera proposé par plusieurs acteurs locaux permettra de donner une nouvelle âme à la Médina de Tunis.

Il vise à promouvoir la réputation touristique de la Médina en proposant des activités variées mettant l’accent sur le patrimoine et les richesses historiques et culturelles, à rendre l’expérience de la Médina plus accessible aux visiteurs, et à donner de la visibilité aux acteurs locaux.

Pour assurer la bonne conduite de cette activité, le projet ” Promotion Tourisme Durable ” encourage l’engagement et l’interaction entre le groupe d’acteurs réunis afin d’aboutir à un développement touristique durable et inclusif.