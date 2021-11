La conquête des marchés africains et européens par les entreprises tunisiennes et polonaises a été au centre d’une rencontre, organisée au siège de la Chambre de commerce et d’industrie de Sfax entre des hommes d’affaires de la région et une délégation polonaise.

Le renforcement des partenariats économiques entre les deux pays en particulier dans l’industrie électronique et électriques a été aussi au menu des discussions, a indiqué le président de la délégation polonaise, Marcin Jablonski, soulignant que la coopération bilatérale entre les deux pays permettra un meilleur accès aux marchés européens et africains.

Lors de cette rencontre, la délégation a visité la technopole de Sfax ainsi les différentes écoles, universités et entreprises spécialisées dans les technologies nouvelles dans le but de renforcer la coopération bilatérale.

Composée des hommes d’affaires opérant dans le domaine du textile, des technologies appliquées et de l’aéronautique, la délégation polonaise a examiné avec ses homologues tunisiens les différents domaines de coopération bilatérale dans les secteurs de la recherche, de la formation et de l’industrie.