Le programme de maîtrise des prix et de lutte contre la monopolisation a contribué à la hausse des quantités des produits agricoles dans les différents marchés de gros, durant la première moitié de novembre, contre la même période de l’année écoulée, a indiqué le directeur de l’observatoire National de l’Approvisionnement et des Prix, Ramzi Trabelsi.

Lors d’un point de presse consacré à la protestation des résultats de ce programme durant la période, allant du 15 octobre au 18 novembre, Trabelsi a indiqué que la moyenne des prix de gros des légumes a connu une baisse de 14% à 36%.

Les prix de gros et de détail des fruits ont également chuté de 1% à 11%, a-t-il ajouté. Les prix de détail de la viande de volaille ont diminué 5% à 6%, alors que ceux des œufs ont régressé de 4% (production). Les prix de certains poissons ont baissé durant la première moitié de novembre par rapport à la seconde moitié d’octobre.

Selon Houssemdine Touiti, directeur des enquêtes économiques et de la concurrence, les services de contrôle économique relevant du ministère ont relevé 9229 infractions relatives à la monopolisation et au dépassement des prix et 3692 infractions liées au non-respect de la transparence.

D’après lui, 1806 tonnes de légumes, 1,6 millions d’œufs et 21 litres d’huile subventionnée ont été saisis, outre 8,4 tonnes de viandes blanches et rouges et 727 tonnes de produits alimentaires. Et d’ajouter que 151 décisions de fermeture ont été prises, soulignant que ce programme se poursuivra durant la prochaine période et sera généralisé à d’autres produits de consommation.