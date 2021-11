Le Plan stratégique de développement du gouvernorat de Jendouba à l’horizon 2050 a été au cœur d’un atelier de restitution du processus participatif, organisé, vendredi à Tabarka (Jendouba, nord-ouest de la Tunisie).

Les principaux axes de ce plan consistent en la valorisation intégrée des plaines d’oued Madjerda, la réhabilitation des municipalités, la mise en place de programmes sectoriels promouvant l’agriculture l’industrie et le tourisme et l’amélioration des infrastructures et de la situation environnementale.

Elaboré par un bureau d’étude tunisien avec la participation d’universitaires et de représentants d’associations locales de développement et de l’Office de développement du Nord Ouest et en collaboration avec la GIZ, ce plan préconise également le développement du transport ferroviaire, le raccordement des villes au gaz naturel, l’amélioration du réseau d’assainissement, des télécommunications et de l’approvisionnement en eau potable.

Il propose aussi la promotion de l’innovation, la modernisation des établissements sanitaire, la transformation de l’hôpital régional en hôpital universitaire et la mise en place d’un programme de gouvernance des actions de développement et des affaires foncières.

“Le gouvernorat de Jendouba connait plusieurs problèmes de développement malgré les atouts dont il dispose et qui lui permettent, une fois valorisés, de devenir un véritable pôle de développement économique et social”, a indiqué le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, qui assistait à l’atelier de restitution.

Les propositions incluses dans le cadre de l’étude sur le ” Plan stratégique de développement du gouvernorat de Jendouba à l’horizon 2050 “, pourraient enrichir le prochain plan de développement et la vision stratégique à l’horizon 2035 qui vont êtres élaborés par son département, a-t-il ajouté.