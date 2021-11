Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Moez Belhassine, a rencontré, mardi 16 novembre 2021, au siège de son département, une délégation de tours opérateurs et de voyagistes allemands, en visite actuellement en Tunisie, pour explorer son potentiel touristique et prendre connaissance du protocole sanitaire du secteur touristique.

A cette occasion, Belhassine a souligné l’importance de cette visite qui permettra de promouvoir davantage la destination tunisienne en Allemagne et en Europe et de mieux faire connaître les potentialités des régions tunisiennes en matière de tourisme alternatif, écologique, culturel et artisanal.

Il a également, exposé aux professionnels du tourisme allemand, le plan d’action visant à relancer l’activité touristique pour la période post-Covid-19, en mettant l’accent sur “les mesures de prévention sanitaires prévues par le protocole sanitaire propre au secteur touristique tunisien fermement appliqué dans tous les établissements touristiques, ainsi que sur les mesures incluses dans le protocole sanitaire spécifique aux musées et sites historiques”.

A l’issue de cette rencontre, la délégation allemande a visité la Médina de Tunis, afin de prendre connaissance de ses atouts touristiques et des créations artisanales qu’offrent ses souks. La délégation se rendra également, dans d’autres régions de la Tunisie pour découvrir leurs potentialités touristiques.