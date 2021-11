Designer d’espace, Designer CMF couleurs matières finitions, créatrice Tendance, artiste-auteur, la tunisienne Fadoua Aroua résidant à Montauban (Occitanie, France) présente pour la première fois à la galerie du Fort Montauban son exposition ” Djerba Chrome voyage sensoriel ” du 4 au 30 novembre 2021. Son travail sur les couleurs de Djerba l’a effectué dans le cadre de ses études de designer d’espace et coloriste tout en résidant au Fort.

Cette découverte de Djerba se fait par les sens et la couleur, en se laissant guider par les 20 tableaux que propose l’artiste, lit-on sur le site ladepeche.fr.

Quelques superbes lignes graphiques définissent un individu, un lieu, un événement, deux ou trois touches de couleurs déposées dessus indiquent la tonalité générale du dessin. Deux grands cadres reprennent l’échantillonnage des couleurs et suffisent à en définir l’origine : pour l’un et pour l’autre, la reprise des couleurs d’un mariage”.

L’île, son site, sa morphologie, ses bâtiments, ses traditions, ses matières, ses habitants, se définit en couleurs dans cette présentation. Cette exposition englobe tout un ensemble de visions chromatiques, de règles, de techniques constructives et de pratiques quotidiennes dont le but est de montrer une sensibilité particulière de ” designer coloriste “.

Ce projet est un espace de communication (photos, cartes chromatiques, tissus, tableaux…) de lecture, d’analyse et d’interprétation de l’identité djerbienne à travers la couleur, pour mettre en valeur cette diversité chromatique et sauvegarder cette mémoire vivante. L’exposition met en lumière une ville qui dégage une odeur particulière avec une couleur qui l’anime.

Sur sa page facebook, l’artiste a précisé qu’en préparant cette exposition, elle voulait faire “découvrir ou re-découvrir un univers différent dans une ambiance chaleureuse et conviviale”.

L’exposition vise dans un sens plus large à valoriser la Tunisie pendant un bref voyage inondé de couleurs , lit-on dans la page facebook du consulat de Tunisie à Toulouse.

Diplômée dans une orientation qui la passionne ” La recherche création et innovation en couleurs et matières”, l’artiste part à la recherche de nouveaux défis colorés, son esprit créatif doublé de ses connaissances techniques font d’elle une designer coloriste aguerrie, motivée, rigoureuse et dynamique

Auteure-Artiste, Designer d’espace et coloriste, chercheuse en Poétiques Chromatiques, Fadoua Aroua est une jeune résidente du Fort qui a fait ses études sur Montauban.