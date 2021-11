Les inscriptions pour la 3ème édition du Concours national de l’Invention et la 2ème Edition du Salon des Inventeurs Méditerranéens 2021-2022 sont ouvertes du 8 novembre au 31 décembre 2021, a annoncé mercredi, l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII).

La sélection finale des 3 premiers lauréats par catégorie, aura lieu du 2 au 11 février 2022. La cérémonie de remise des prix aux six lauréats nationaux de la 3ème édition du Concours National de l’invention et la 2ème Edition du salon des Inventeurs Méditerranéens aura lieu en mars 2022.

La 3ème édition du Concours national de l’Invention organisée en partenariat avec l’Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI), l’Agence nationale de la promotion et de la recherche scientifique (ANPR) et l’Association tunisienne de la recherche scientifique et l’innovation et la propriété intellectuelle (ATRSIPI), et qui cible aussi bien les inventeurs indépendants qu’institutionnels, vise à encourager les inventeurs.

Elle a également, pour objectif d’inciter les inventeurs et chercheurs privés à s’inscrire dans des démarches d’industrialisation de leurs inventions, à encourager les titulaires des inventions à exploiter leurs brevets d’invention à travers la mise en relation et les accords de partenariat entre les inventeurs d’une part et les entreprises d’autre part et à contribuer à réaliser les objectifs de l’Etat en matière de développement technologique et de promotion de la recherche et de l’innovation.

Parmi les objectifs de ce concours figurent également la diffusion de la culture de la valorisation de l’invention, la promotion des inventions réalisées par les opérateurs économiques institutionnels et indépendants, afin d’impulser une dynamique de développement tant au niveau régional que national, le développement d’une culture entrepreneuriale chez les inventeurs et chercheurs et le transfert technologique entre le monde de la recherche et l’économie.