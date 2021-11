300 maisons d’édition arabes et non arabes, 150 exposants tunisiens et 22 pays participent cette année à la 36ème édition de la Foire internationale du livre de Tunis (FILT) qui, après un report depuis 2019 causé par la pandémie de la Covid-19, revient et se tient au Parc des expositions du Kram du 11 au 21 novembre 2021.

Baptisée du nom de feu Chedli Klibi, cette session présidée par Pr Mabrouk Manai, se veut exceptionnelle dès lors qu’elle coïncide avec la célébration du 60ème anniversaire de la création du ministère de la Culture en Tunisien et constitue un signe de reconnaissance à son fondateur, Chedli Klibi (premier ministre de la Culture sous la présidence de Habib Bourguiba) et à l’un de ses symboles vivants Professeur Bechir Ben Slama (écrivain et homme politique auteur de plusieurs publications en arabe et de traductions).

Elle sera aussi la session du manuscrit à l’ère du numérique, d’où le choix de la Mauritanie en tant qu’invité d’honneur dès lors que ce pays est considéré comme le pays dépositaire des manuscrits.

La Foire internationale du livre de Tunis sera également une occasion pour nouer des partenariats notamment avec des organisations internationales à l’instar de l’Organisation des Nations unies (ONU) et l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), ainsi qu’avec des organisations arabes comme l’ALECSO et des institutions culturelles comme Beit al-Hikma, l’institut de traduction de Tunis et la Bibliothèque Nationale de Tunisie (BNT).

Placée sous le signe ” Le livre, meilleur compagnon de l’Homme”, l’édition 2021 de la FILT sera celle de la concrétisation de la convention de coopération culturelle tuniso-égyptienne et de la consécration d’espaces pour la création comme la création pour enfants, les jeunes, la créativité des régions, des femmes; des personnes aux besoins spécifiques, des émigrés et des bédouins.

En choisissant la Mauritanie comme invitée d’honneur, la FILT a consacré un pavillon bien aménagé abritant une exposition de manuscrits.

Le programme prévoit une conférence sur les trésors des manuscrits de la ville mauritanienne Chinguetti et une conférence intitulée “La route de l’encre de Kairouan à Chinguetti”, une ville qui lui a valu le surnom de “Sorbonne du désert” où on peut découvrir des spécimens rares à couverture en peau de gazelle, ou des parchemins dans une enveloppe de bambou, un riche patrimoine de manuscrits ayant bénéficié de programmes de sauvegarde menés par le gouvernement mauritanien et par des organismes occidentaux.

Le pavillon sera également un lieu d’animation permettant aux visiteurs de découvrir des aspects de l’art traditionnel mauritanien et d’assister à une animation folklorique.

En tout, 22 pays prennent part à cette édition : la Tunisie, l’Egypte, le Liban, la Syrie, l’Irak, la Turquie, le Sultanat d’Oman, la Palestine, l’Algérie, la Jordanie, le Koweït, l’Arabie Saoudite, la Libye, la Hongrie, le Sénégal, la Turquie, les Emirats Arabes Unis, le Canada, la Mauritanie, le Qatar, la France et l’Iran.

Y prennent part quatre organisations internationales, l’ONU, l’OIF, l’Alecso et l’OMCT.

En marge du marché du livre, la foire propose un programme culture parallèle composé de conférences, de rencontres, lectures littéraires, sachant qu’une grande partie des conférences sera réservée aux ouvrages de feu Chedli Klibi.

Cette année, sept prix seront décernés : le prix de la création romanesque, le prix de la création narrative, le prix de la création poétique, le prix des recherches et des études, le prix de la traduction (de et vers l’arabe), le prix d’écriture pour enfants et jeunes et le prix d’édition qui sera décerné à la meilleure maison d’édition.

L’annonce des lauréats aura lieu lors de la cérémonie de l’inauguration de la Foire le 12 novembre 2021 au parc des expositions du Kram.