La flotte aérienne de Tunisair sera renforcée par l’acquisition de 4 avions de type Airbus A320neo, dont le premier sera livré en décembre 2021, a annoncé la compagnie aérienne nationale. Les 3 autres avions seront livrés au cours de l’année 2022.

Le processus de contractualisation sera achevé plus tard par l’acquisition d’un cinquième avion pour renforcer davantage la flotte du transporteur national, précise la compagnie.

Selon Tunisair, l’Airbus A320neo, qui est équipé des dernières technologies, se caractérise par son économie de consommation de carburant.

Le transporteur national a également signé, jeudi 28 octobre 2021, un contrat de vente et cession-bail avec une société de location d’avions, et ce en présence du PDG, Khaled Chelly, et des cadres supérieurs de la compagnie aérienne.

En adoptant ce type de contrat alternatif, avec l’assistance et le soutien de l’Etat, de l’autorité de tutelle et des membres de son conseil d’administration, le transporteur national aérien sera en mesure d’apporter des liquidités, de renouveler progressivement sa flotte et améliorer ses services.

Les revenus de transport de la compagnie aérienne nationale Tunisair, ont régressé de 2%, pour se situer à 401 millions de dinars (MDT), durant les 9 premiers mois de 2021 en comparaison avec la même période de 2020.

L’utilisation journalière de la flotte a augmenté, à fin septembre 2021, pour atteindre 7,56 heures/jour/avion, contre 6,09 heures à la même période de 2020.

Le DGA commercial, du TUNISIAR, Karim Gueddiche, avait déclaré que, dans le cadre de plan de redressement, la compagnie poursuit la refonte de la gestion de sa flotte, en optant pour le ” drylease ” (location d’avions sans équipage) et pour le “sell and leaseback”, lequel consiste à vendre des avions et les reprendre en location pour une longue durée.