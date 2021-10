La société les Ciments de Bizerte a publié ses indicateurs d’activité relatifs au 3ème Trimestre 2021.

Dans la globalité le troisième trimestre 2021 s’est caractérisé par une baisse de production par rapport à la même période de l’année 2020 et ce suite a l’arrêt annuel programmé au mois de septembre pour la maintenance de tous les ateliers.

1- INVESTISSEMENTS :

La société a continué le suivi de ces investissements réalisés dans le cadre de mise à niveau et a réalisé le minimum d’investissements nécessaires pour la continuité d’exploitation. Pour les investissements prévus dans le cadre de son budget 2021, les appels d’offres ont été lancés.

2- PRODUCTION ET CHIFFRE D’AFFAIRES :

La production du clinker de la société LES CIMENTS DE BIZERTE au cours du troisième trimestre 2021 a connu une diminution de -27.04% soit une baisse de 48 222 tonnes par rapport à la production de la même période de 2020 du a l’arrêt annuel programmé, mais cette production du clinker a connu une augmentation de 63 358 tonnes soit +13.75% du cumul jusqu’au 30/09/2021 par rapport au cumul jusqu’au 30/09/2020 pour passer de 460 762 tonnes a 524 120 tonnes .

La production du ciment de la société LES CIMENTS DE BIZERTE au cours du troisième trimestre 2021 a connu aussi une baisse de -21.31% par rapport à la production de la même période de 2020 soit 39 081 tonnes, mais cette production du ciment a connu aussi une augmentation de 89 396 tonnes soit +20.38% du cumul jusqu’au 30/09/2021 par rapport au cumul jusqu’au 30/09/2020 pour passer de 438 432 tonnes a 527828 tonnes.

La production de la chaux artificielle au cours du troisième trimestre 2021 a connu une diminution par rapport à la production de la même période de 2020 de 1 731 tonnes, la production de la chaux est en fonction de la demande sur le marché tunisien qui est en régression ces dernières années.

Le chiffre d’affaires local de la Société Les Ciments de Bizerte du troisième trimestre 2021 a connu une diminution de -27.00% comparé à la même période 2020 passant de 36 560 863DT à 26 684 841DT soit une diminution de -9 876 022DT.

Actuellement le chiffre d’affaires local jusqu’au 30/09/2021 a connu une augmentation de 12 099 701 dinars par rapport au chiffre d’affaires cumulé jusqu’au 30/09/2020.

Concernant le chiffre d’affaires provenant de l’export du troisième trimestre 2021 il a connu une amélioration importante de +1 373 675DT par rapport au troisième trimestre 2020 soit +168.3%.

Par ailleurs, l’activité de déchargement des navires de coke de pétrole a généré des revenus en hors taxe de 1 771 332DT et ce, suite aux déchargements de Dix (10) navires d’une quantité global de 147 611 tonnes.

3- L’ENDETTEMENT :

Jusqu’au la date du 30/09/2021 la société a pu régler 17 590 675DT de son endettement total (passant de 160 022 898DT au 31/12/2020 à 142 432 223DT au 30/09/2021.Aussi les crédits de gestion ont baissé de 7 487 334DT par rapport a la même période de l’année 2020 (passant de 21 383 330DT au 30/09/2020 à 13 895 996DT au 30/09/2021).

En ce qui concerne les crédits à court terme pour préfinancement des stocks, ils seront honorés à leurs échéances quoiqu’il reste envisageable de les renouveler pour une période supplémentaire.

4- PERSPECTIVES :

Les perspectives du quatrième trimestre 2021 se présentent comme suit :

– L’augmentation de la production de clinker et de ciment pour satisfaire la demande.

– Maîtriser les coûts de production et de distribution.

– Améliorer sa part sur le marché local.

– Honorer ses engagements contractuels en matière d’exportation clinker.

– La réalisation de ses investissements prévus au budget.

– Maintenir un climat social serein ou règne la confiance et le sentiment d’appartenance.

– Réaliser les recrutements prévus pour promouvoir le facteur humain.

– Diversifier ses clients à l’export et chercher des nouveaux clients notamment en Libye.

– Rentabilisation des installations du quai par l’export du clinker et ciment en vrac.

Continuité des activités de déchargement du pet coke pour tout le secteur.