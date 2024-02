Les indicateurs d’activité de la société Ciments de Bizerte, de l’année 2023, font ressortir des revenus hors TVA en forte baisse de -23,7% à 94,4 millions de dinars (MD). Le chiffre d’affaires local du cimentier a accusé un repli de -16,5% pour s’établir à 93,9 MD.

L’année 2023 a enregistré le plus bas niveau de consommation en liants (vente de ciment et de chaux) et ce depuis 1999. En fait, le niveau de vente du secteur a été de 4,978 millions de tonnes, en 2023, très en deçà de la capacité installée de 12,5 millions de tonnes.

Cette baisse de la demande nationale en liants s’explique essentiellement par la récession dans le secteur de la construction, suite à la flambée des prix de l’immobilier, et le secteur des travaux publics en raison de l’absence de grands projets en ouvrage d’art et en bâtiment.

En effet, les quantités vendues de ciment ont régressé de 10%, en 2023, par rapport à l’année 2022. En outre, la panne survenue sur le pont mobile de Bizerte a engendré la suspension de l’importation du coke de pétrole, unique énergie calorifique pour la production de clinker, entrainant l’arrêt de la production durant le 4ème trimestre de 2023. Cette panne a impacté également les revenus provenant du déchargement du coke de pétrole pour les entreprises du secteur.