Le chiffre d’affaires(CA) total de la Société « les Ciments de Bizerte », a enregistré, à fin décembre 2023, une baisse de 32,56% (soit de 9,7 millions de dinars), selon les indicateurs d’activité de la société relatifs au 4éme trimestre 2023 publiés, mardi, par la Bourse de Tunis.

Le CA local de la Société a connu, au cours de la même période, une baisse de 34,29 % par rapport à la même période 2022 pour se situer à 19,599 MD, en 2023. De même, la demande des liants sur le marché local a poursuivi sa régression pour tout le secteur et pour la société.

« En effet, l’année 2023 enregistre le plus bas niveau de consommation en liants (vente de ciment et de chaux) et ce depuis 1999 avec un niveau de vente de tout le secteur de 4,978 millions de tonnes très en deçà de la capacité installée de 12,5 millions de tonnes », a expliqué la société.

Et de poursuivre que cette baisse de la demande nationale en liants s’explique, essentiellement, par la récession dans le secteur de la construction qui a frappé le secteur du bâtiment suite à la flambée des prix de l’immobilier et le secteur des travaux publics caractérisé par l’absence de grands projets en ouvrage d’art et en bâtiment, la sécheresse et la surcapacité de production de ciment conjuguée avec la forte baisse de la demande nationale en liants .

Aussi, la baisse du CA global de la société « les Ciments de Bizerte » s’inscrit dans cette tendance baissière de tout le secteur cimentier tunisien ou les quantités vendues ont baissé de 10,03% par rapport à l’année 2022.

En outre, la panne survenue sur le pont mobile de Bizerte a impacté la société quant a l’importation du coke de pétrole unique énergie calorifique pour la production de clinker entrainant aussi l’arrêt de la production suite a l’absence, durant la 4ème trimestre 2023, de visibilité quant au retour à la normale du pont de Bizerte. Cette panne a impacté, également, les revenues provenant du déchargement du coke de pétrole pour les entreprises du secteur.

Malgré la suspension, depuis le 26 juillet 2023, du trafic maritime au port de Bizerte causé par la panne du pont mobile et qui a repris son activité normale, le 4 décembre 2023, l’activité de déchargement des navires de coke de pétrole a généré, à fin décembre 2023, des revenus en hors taxe de 89 995 dinars(D), suite aux déchargements d’un seul navire d’une quantité global de 7 500 tonnes.

La production du clinker a baissé de 69,56 % par rapport à la même période de l’année 2022. De même, la production du ciment de la société « les Ciments de Bizerte » a régressé de 42,42 %.

La production de la chaux a diminué, également, de 8,35 % ( soit une diminution de 94 tonnes) par rapport à la même période de l’année 2022. Cette baisse est due au manque de la demande de la chaux constatée sur le marché nationale et au niveau du secteur.

Par ailleurs, la société continue à honorer ses engagements envers ses fournisseurs, en 2023, et ce, malgré ses difficultés financières. Les crédits à moyen terme de la société ont augmenté de 6,24 MD par rapport à 2022, et ce, suite à l’opération de dinarisation de l’ancien crédit obtenu en euro avec l’augmentation du taux d’intérêt et le cumul des intérêts de retard de paiement.

Pour les perspectives du premier trimestre 2024, la société « les Ciments de Bizerte » prévoit, essentiellement, d’augmenter la production de clinker et de ciment pour satisfaire la demande, de maitriser les coûts de production et de distribution et d’améliorer sa part sur le marché local.

La société projette, également, de réaliser les recrutements prévus pour promouvoir le facteur humain, de diversifier ses clients à l’export et chercher des nouveaux clients notamment en Lybie et de rentabiliser des installations du quai par l’export du clinker et ciment en vrac.

A rappeler que la Société « les Ciments de Bizerte », est une entreprise Publique en forme de Société Anonyme à capital social de 14.598.283,000 D où l’Etat détient 99,52% des parts et les privés 0,48 %.

Elle a connu en 2002 une augmentation de son capital à 35.237.833,324 D et ce, en vue de faire face à son programme de mise à niveau qui va consolider sa position stratégique dans le secteur national des liants en pleine mutation. En 2009, la société a été introduite sur la cote de la Bourse de Tunis à raison de 20% de son capital.