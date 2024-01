La production d’huile d’olive est située entre 210 mille tonnes et 220 mille tonnes, contre 217 mille tonnes, durant la saison écoulée, d’après des données, publiées mercredi, par l’Observatoire National de l’Agriculture (ONAGRI).

Cette production est extraite d’une récolte d’environ 1.05 million tonnes à 1.1 million tonnes d’olives.

La Tunisie compte 1625 huileries, dont seulement 931 sont fonctionnelles, à la date du 11 janvier 2023, soit une capacité globale quotidienne de l’ordre de 38 mille tonnes, d’après la même source.

Le taux d’extraction d’huile varie d’une région à une autre, avec une moyenne nationale située entre 13% et 31%. Le taux d’extraction oscille entre 13% et 28%, au nord, entre 18% et 23% au centre ouest et entre 19% et 23% au Sahel. Au sud, il est situé entre 18% et 31%.

L’ONAGRI a fait état d’une hausse des prix d’olive. Ceux-ci sont compris, actuellement, entre 2 dinars/kg et 5,7 d/kg, selon les variétés, contre des prix oscillant entre 2,5 d/kg et 3,5 d/kg, au cours de la saison dernière.