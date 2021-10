“Jardin Intérieur” est la première exposition personnelle de peinture de Marwen Trabelsi qui se tiendra à la galerie Saladin (Sidi Bou Said) du 31 octobre au 14 novembre 2021.

Dans cette exposition, l’artiste revient après une absence de dix années consécutives de ce médium qui lui tient à cœur.

Dans le fruit d’une année de travail pour finaliser les 28 toiles de son jardin pictural, ce sont la nature, les couleurs et les formes qui se donnent au rendez-vous.

A travers des paysages multicolores où tous les sens restent en éveil, lit-on dans le catalogue de l’exposition, les tableaux de Marwen Trabelsi sont un hymne à l’optimisme, aux chemins des possibles, à la vivacité des couleurs franches, aux représentations d’espaces terrestres et marins, dans un style inventif.

“Jardin Intérieur” est une exposition d’arts visuels composée de 28 tableaux de dimension différente et d’une installation. La technique est l’acrylique sur toile et sur bois. Différents formats sont présents : circulaire, carré, rectangulaire, ovale, et chaque forme représente une série.

Cette exposition a pour but de transmettre une énergie positive aux spectateurs à travers les formes, les couleurs et les compositions car “l’art peut guérir dans une perspective de sensibiliser le public au rôle de l’art et de son impact physiologique, psychologique, social et comportemental sur la santé de l’être humain, cette exposition va agir comme un antidépresseur” lit-on encore.

Les reflets de la nature, note l’artiste “dans mon jardin intérieur, je les extériorise en formes et en couleurs: arbres géants et poissons volants sont bien installés, l’œil se repose et les compositions continuent leurs envois dans l’esprit des spectateurs et leur imagination, c’est une exposition qui incite à l’éveil intérieur de chacun… il s’agit d’une forme de réconciliation avec soi avant tout et une découverte du jardin intérieur”.

Marwen Trabelsi est un artiste plasticien et cinéaste chevronné. Après avoir réussi une maîtrise en arts et en communication audiovisuelle, il a approfondi ses études avec un master en science et technique des arts où il s’est focalisé sur l’étude de sa propre pratique photographique. Entre le volet scientifique et l’expérience artistique, il a participé avec ses photographies en exposant dans plusieurs festivals et manifestations photographiques partout dans le monde et il a participé à plus d’une centaine de manifestations d’envergure internationale.

Ses photographies lui ont valu de nombreux prix nationaux et internationaux dont notamment le premier prix de la photographie au festival national des films d’amateurs de Kelibia 2006, le premier prix photographique à Festimed (festival méditerranéen de photographie) 2008 etc.