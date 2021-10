L’Institut Français de Tunisie (IFT) accueille, du 25 octobre au 6 novembre 2021, l’exposition “Un coeur nomade” de Dany Laferrière une initiative de l’ambassade du Canada en Tunisie en partenariat avec l’IFT.

Composée de 7 tableaux distincts, l’exposition mise en scène par le partenariat du “Quartier des spectacles” de Montréal retrace en mots, en images et en sons les 35 ans de carrière de l’écrivain francophone, Dany Laferrière

De son enfance à Haïti à son entrée à l’Académie française à Paris, “Un coeur nomade” invite le public à s’engouffrer dans l’univers de cet homme aux multiples talents et à suivre les traces d’une vie marquée par l’exil, les femmes et les mots.

Le visiteur est invité à plonger dans son histoire à travers des tableaux, en partant de son enfance heureuse à Haïti, où ses sens artistiques se sont d’abord développés. Puis départ pour Montréal, sa ville d’adoption où il est devenu écrivain, suivi par son passage à Miami, ville qui a accompagné son écriture. Enfin, Paris et l’Académie française toujours au coeur des mots.

L’exposition s’inspire des trois livres graphiques de Dany Laferrière et propose une immersion tout en douceur et en couleurs dans l’univers singulier de l’auteur et illustrateur si cher au Canada.