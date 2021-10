La ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Zéniors, Amel Belhadj Moussa, a décidé de créer un comité central de suivi et de contrôle des institutions publiques et privées chargées de la protection des séniors.

Selon un communiqué publié lundi 25 octobre 2021 par le ministère, ledit comité assurera le suivi et le contrôle périodique de ces institutions, élaborera des rapports comportant les principaux résultats des visites inopinées effectuées et proposera les solutions possibles pour améliorer les prestations fournies aux personnes âgées dans ces institutions ainsi que les conditions de travail des employés.

La ministre a aussi ordonné de réparer toutes les caméras de surveillance en panne et d’installer d’autres dans toutes les institutions de protection des personnes âgées afin de lutter contre la violence et la maltraitance et garantir toutes les conditions de sécurité.

La décision de la création de ce comité intervient suite à une visite inopinée effectuée au cours de la semaine dernière par la ministre dans une institution de protection des séniors à La Manouba.