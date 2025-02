La spécialiste en médecine familiale et en gériatrie, Yousser El Gomarti, a recommandé aux personnes âgées de dépister précocement les maladies chroniques et d’adhérer aux mesures préventives nécessaires pour éviter de les contracter, afin de jouir d’une vieillesse en bonne santé.

Dans une déclaration à la TAP, la spécialiste a indiqué que la probabilité de développer des maladies chroniques augmente avec l’âge, ce qui affecte la qualité de vie et l’indépendance des personnes âgées, soulignant que la réalisation des examens nécessaires de manière périodique et proactive et le respect des instructions du médecin spécialisé permettraient de retarder l’apparition de ce type de maladies et d’en limiter l’impact.

Les maladies les plus fréquentes chez les personnes âgées sont les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2, l’ostéoporose, les maladies neurologiques et psychiatriques, en particulier la maladie d’Alzheimer et la dépression, l’insuffisance rénale chronique, l’embolie pulmonaire, les cancers du côlon, de la prostate et du sein, selon le spécialiste.

La spécialiste a invité les personnes âgées à mesurer régulièrement leur tension artérielle, à effectuer une analyse annuelle de leur taux de cholestérol et de sucre dans le sang, à réaliser un ECG, à mesurer leur densité osseuse tous les 2 ou 3 ans après l’âge de 65 ans (ou plus tôt s’il existe des facteurs de risque) et à analyser leur taux de calcium et de vitamine D.

Elle a insisté sur l’importance de pratiquer une activité physique régulière (30 minutes par jour), de suivre un régime alimentaire équilibré, d’adhérer au régime méditerranéen en réduisant la consommation de sel, de graisses saturées et de sucres, de maintenir un poids sain et de surveiller le tour de taille, qui est un indicateur du risque de diabète, et d’arrêter de fumer.

Elle a recommandé de consommer une quantité suffisante de calcium (produits laitiers, amandes, légumes à feuilles) et de s’exposer suffisamment à la lumière du soleil.