La ministre tunisienne de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées, Amel Belhaj Moussa, souligne l’importance d’élaborer de nouveaux programmes pour mettre en œuvre les stratégies arabes en faveur de la promotion des séniors qui permettront d’appréhender l’impact des changements climatiques et les pandémies sur les conditions de vie de cette catégorie de personnes.

A l’ouverture des travaux du Congrès arabe sur les séniors qu’abrite actuellement la Tunisie, elle a appelé à la nécessité d’établir une évaluation de la stratégie arabe des personnes âgées étant donné les défis à relever en matière sanitaire et socio-économique à l’heure ou le nombre des séniors connait une nette augmentation.

Elle a mis l’accent sur la nécessité d’adapter les politiques sociales, économiques et sanitaires au phénomène de vieillissement de la population et le nombre croissant des personnes âgées dans les pays arabes (65 ans et plus) qui s’élève à 21 millions en 2020, selon les chiffres figurant dans le 9e rapport des populations et développement publié en juin 2022.

“Le nombre des personnes âgées dans les pays arabes passera de 5% à 11% de la totalité de la population dans le monde en 2050”, a-t-elle estimé, et que la région arabe comptera à cette date pas moins de 71,5 millions de séniors.

Elle a affirmé que ces chiffres illustrent l’évolution des systèmes de protection sanitaire dans le monde arabe à travers la régression du taux de mortalité et l’augmentation de l’espérance de vie.

De son côté, le ministre délégué, responsable du secrétariat technique du Conseil des ministres arabes des Affaires sociales, Tarak Naboulsi, a exprimé la satisfaction du conseil pour les efforts déployés en Tunisie en matière de consolidation des stratégies arabes en faveur de promotion des séniors, notamment la préparation du projet de convention arabe pour la consolidation des droits des personnes âgées qui, a-t-il ajouté, sera considérée comme un mécanisme exécutoire au niveau régional, national et arabe.

“Le projet de convention arabe pour les personnes âgées est le premier du genre dans le monde arabe et au niveau régional et international, a-t-il précisé, rappelant l’absence de convention internationale sur les droits des personnes âgées.

A noter que le congrès arabe sur les personnes âgées est organisé du 30 septembre au 1er Octobre 2022 par le ministère de la famille en collaboration avec la ligue des états arabes avec la participation de représentants de 14 pays arabes.