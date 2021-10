Lors de la 42 ème Assemblée générale de l’AHK Tunisie qui s’est tenue le 21 octobre 2021, M. Marouane El Abassi, Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT), a partagé, avec l’assistance, sa vision sur l’actualité nationale, qui, «abstraction faîte des difficultés auxquelles elle fait face, la situation économique en Tunisie demeure soutenable», a-t-il affirmé.

Tout en estimant la phase de la reprise économique « ni facile, ni immédiate », M. El Abassi s’est dit rassuré pour l´année 2022. Ce constat, a-t-il ajouté, se base sur les évolutions positives relevées. Il s’agit, notamment de :

L’amélioration de la situation sanitaire avec la hausse des taux de vaccination,

Les perspectives économiques positives dans la Zone Euro qui s’accompagneront par une reprise des exportations et des IDE, notamment dans les industries manufacturières exportatrices,

L’amélioration de la situation politique et sécuritaire dans les pays voisins,

La reprise de la production des hydrocarbures en 2021 par des gisements prometteurs, à l’instar de Nawara ou Halk el Manzel et,

Une Balance des Paiements qui reste soutenable en dépit des difficultés du financement extérieur avec une prévision du déficit courant de moins de 7% pour l’année 2021 et des niveaux de réserves de change aux alentours de 130 jours d’importations.

Il a, à cet égard, appelé respectivement le secteur privé national et les IDE à continuer à faire confiance au site Tunisie.

A ceci s’ajoute la mise en œuvre d’un plan de relance économique à même de permettre à l’économie tunisienne de créer de la richesse et de sortir de la crise. Quant au moyen-terme, il s’agit, notamment, d’arriver à un consensus afin d’implémenter les réformes structurelles relatives au :

Climat des affaires,

La caisse de compensation,

La résolution des difficultés des entreprises publiques…

Pour sa part, la Banque Centrale de Tunisie et en perspective de la période post-COVID, «continuera avec persévérance à jouer pleinement son rôle quant à la maitrise des prix et la consolidation de la stabilité financière mais aussi de soutien à l’activité économique dans un contexte caractérisé par des enjeux économiques et financiers importants et des défis considérables à relever», a-t-il conclut.