Les difficultés économiques et financières auxquelles fait face la Tunisie et leur impact sur la situation sociale ont été au cœur d’une réunion, organisée vendredi 22 octobre 2021, d’une part, entre les ministres de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, des Affaires sociales, Malek Zahi, et, d’autre part, le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi.

L’entretien entre les trois responsables a permis d’examiner les moyens à mettre en place pour sortir progressivement de la crise économique et financière profonde, mettre en place un programme de réformes structurelles, ainsi que des mesures urgentes qui ciblent le renforcement de l’activité économique, la croissance et la création de richesses, indique le ministère de l’Economie.

L’objectif recherché est de renforcer les ressources publiques en vue d’assurer une répartition équitable et juste permettant de préserver et de développer les acquis sociaux, et de créer de nouveaux emplois.

L’accent a été mis aussi sur la nécessité d’un surcroît d’efforts et de sacrifices et sur l’importance de mener des consultations et des échanges entre tous les acteurs pour mettre en place un programme de sauvetage et de réformes profondes et viables.

Cette réforme devrait être mise en œuvre dans le cadre du consensus, servir l’intérêt national et allier la croissance économique et sociale, selon la même source.