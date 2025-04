Ray Dalio, fondateur du fonds Bridgewater Associates, alerte sur un effondrement mondial sans précédent, que les marchés ignorent en se focalisant à tort sur les tensions commerciales et les droits de douane. Dans une publication sur X (ex-Twitter), il met en garde contre une crise d’une ampleur générationnelle alimentée par cinq grandes forces : la dette, la fragmentation politique, les rapports de pouvoir internationaux, les bouleversements technologiques et les déséquilibres environnementaux.

Pour Dalio, les mesures tarifaires de l’administration Trump ne sont pas la cause profonde des perturbations économiques, mais plutôt les symptômes visibles d’un désordre bien plus large. Il décrit une désintégration progressive des piliers du système mondial établi après la Seconde Guerre mondiale : institutions financières, coopération internationale, stabilité monétaire et gouvernance démocratique.

L’endettement excessif, les inégalités croissantes, la perte de confiance dans les institutions, la polarisation politique et la montée des extrêmes sont autant de signes d’un modèle à bout de souffle. Dalio pointe également la montée de la Chine comme puissance rivale des États-Unis, et le passage de Washington d’un leadership multilatéral à une stratégie unilatérale, comme marqueurs d’un nouvel ordre mondial en gestation.

Il appelle à ne pas se laisser distraire par les “événements de surface” comme les droits de douane, mais à comprendre comment ces dynamiques structurelles interconnectées redéfinissent le monde. Selon lui, ce type de transition systémique — effondrement d’un ordre global et émergence d’un nouveau — ne survient qu’une ou deux fois par siècle.

En résumé, Dalio tire la sonnette d’alarme : le monde est à un tournant historique majeur, et ignorer les signaux profonds au profit de l’actualité immédiate serait une erreur aux conséquences potentiellement dramatiques.

At the moment, a huge amount of attention is rightly being paid to the newly announced tariffs and their significant impacts on markets and economies. But very little attention is being paid to the circumstances that caused them—and to the even bigger disruptions likely still… https://t.co/wPIgzDscbk

— Ray Dalio (@RayDalio) April 7, 2025