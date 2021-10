Lancé depuis deux ans et demi par l’Organisation internationale du travail (OIT), le programme SCORE (Sustaining Competitive and Responsible Entreprise) dont l’objectif est d’améliorer la productivité et les conditions de travail au sein des petites et moyennes entreprises (PME), a bénéficié, tout au long de cette période, à une centaine d’entreprises tunisiennes réparties sur plusieurs gouvernorats dont Tunis, Sousse, Sfax et Zaghouan.

Le président de ce programme, Michael Elkin a déclaré à la TAP, que les entreprises bénéficiaires sont spécialisées, notamment, dans les secteurs d’Import-Export, de l’industrie automobile, d’Equipements sanitaires et accessoires pour salles de bains ainsi que de packaging et construction.

Le programme, a-t-il dit, vise à aider les petites et moyennes entreprises à améliorer leur management en termes de compétitivité et de productivité tout en garantissant de bonnes conditions de travail, partant de la conviction que ces entreprises sont le moteur de l’Economie du pays malgré leurs moyens modestes.

Il a fait savoir que SCORE va se poursuivre en Tunisie pendant 3 autres années durant lesquelles l’OIT œuvrera à établir des relations de coopération avec les organisations internationales concernées pour assurer la continuité après la fin de ce programme.

“L’OIT compte faire bénéficier 300 autres entreprises tunisienne de ce programme à raison de 100 entreprises par an, a-t-il indiqué.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Nadia Hamed, responsable au sein du projet SCORE en Tunisie, a fait savoir qu’une délégation de représentants de l’organisation à Genève à effectué une série de visites dans plusieurs entreprises dans les différentes régions du pays.

“Ces visites nous ont permis de constater une implication et un sentiment d’appartenance et de responsabilité sans précédent auprès des employés qui ont fait preuve de coopération et d’innovation en vue d’améliorer la productivité de leurs entreprises, tout secteur confondu” a-t-elle indiqué.

Selon elle, c’est notamment, sur cet engagement que le programme SCORE se base pour opérer un changement positif au sein de l’entreprise. Le programme SCORE intervient principalement à travers la mise en œuvre de la formation Score, qui réunit formation pratique en classe et consultation sur le lieu de travail.

La Formation Score excelle dans les secteurs de la manufacture ainsi que des services, et permet aux PME de participer aux chaines d’approvisionnement mondiales.

Selon un document distribué à l’occasion, les cinq modules de la formation SCORE se rapportent à la coopération sur le lieu de travail, la gestion de la qualité, la production propre, la gestion des ressources humaines et la santé et sécurité au travail.

Chaque module se compose d’une formation en classe de deux jours à laquelle participent managers et travailleurs, puis de visites d’entreprises réalisées par des experts sectoriels, lesquels aident à la mise en œuvre des pratiques enseignées lors de la formation.