Dans le cadre du programme SCORE (Sustaining Competetive and Responsible Enterprises) de l’Organisation internationale du travail (OIT), Josef Renggli, ambassadeur de la Confédération suisse en Tunisie, a visité l’entreprise bénéficiaire WORKMAN dans le gouvernorat de Sousse.

Cette visite vise trois objectifs : visualiser la démarche SCORE pour l’amélioration de la productivité et des conditions de travail au sein des PME ; rencontrer les mandants, les partenaires d’implémentation et les experts SCORE qui ont implémenté la démarche SCORE au sein de la PME bénéficiaire ; recueillir les témoignages des dirigeants et des employés de la PME bénéficiaire WORKMAN.

Josef Renggli s’est entretenu tout d’abord avec les représentants SCORE, les mandants nationaux, les partenaires d’implémentation et les dirigeants de la PME bénéficiaire afin de recevoir un aperçue de la mission d’assistance technique proférée par les experts SCORE.

À cet effet, la PME a bénéficié de deux modules SCORE, à savoir la coopération sur le lieu du travail et le plan de continuité du travail et la santé et la sécurité au travail (PCA SST).

Ces deux modules ont eu un impact visible pour les dirigeants de WORKMAN dans l’amélioration.

D’autre part, il a pu visiter les locaux de l’entreprise, notamment les zones d’amélioration continue où il a eu l’occasion de recueillir le témoignage des employés.

Le programme SCORE

Le programme SCORE de l’OIT a accompagné, depuis 2010, plus de 4 000 entreprises et plus de 260 000 employés dans le monde.

En effet, le programme SCORE est un programme global de l’Organisation internationale du travail, opérant dans 21 pays en Asie, en Amérique et en Afrique. Il vise à améliorer la productivité et les conditions de travail au sein des petites et moyennes entreprises. Il intervient principalement à travers la mise en œuvre de la formation et l’assistance technique SCORE, qui réunit formation pratique en classe et consultation sur le lieu de travail.

Le programme SCORE excelle dans les secteurs de l’industrie ainsi que des services, et permet aux PME de participer aux chaînes d’approvisionnement mondiales. Il insiste sur le développement de relations de travail coopératives, lesquelles entraînent des bénéfices partagés. Les modules du programme SCORE se rapportent à la coopération sur le lieu de travail, la gestion de la qualité, la production propre, la gestion des ressources humaines, la santé et sécurité au travail et l’égalité des genres. Chaque module se compose d’un diagnostic approfondi, d’une formation en classe à laquelle participent managers et travailleurs, puis des visites d’entreprises réalisées par des experts spécialisés, lesquels aident les PME à la mise en œuvre de la démarche SCORE.

Des objectifs concrets

Le programme SCORE supporte les PME pour :