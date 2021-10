Au terme des trois premiers trimestres l’année 2021, la STAR enregistre :

– Des primes acquises de 270,8 MD au même niveau que celles de 2020, soit 270,1 MD. En non vie, les primes acquises baissent de 3% sur la branche automobile, dans la continuité des actions d’assainissement du portefeuille entamées depuis quelques années avec des effets qui se poursuivront jusqu’à la fin 2021 et de 1,7% sur la branche santé collective suite à la sortie du portefeuille de certains contrats importants.

Quant aux autres branches, les primes acquises enregistrent une augmentation significative au niveau des risques Transport (+13,6%) et Incendie et Risque Divers (+13,7%). S’agissant de la branche vie, elle affiche une évolution de 11,9% liée principalement à l’accroissement des souscriptions en assurance emprunteur.

– Des primes cédées en évolution de 3,6% par rapport à la même période de l’année 2020. Les branches Incendie et risques divers affichent une évolution de 9% alors que la branche Transport enregistre une diminution de 9% liée à la baisse des primes des risques Aviation.

– Des indemnisations servies totalisant 182,5 MD contre 166,8 MD en 2020, soit une augmentation de 15,6 MD (+9%) liée à la hausse des règlements Santé collective de 7,4 MD, Transport de 5,4 MD , suite au règlement partiel d’un sinistre maritime important provisionné depuis 2018, et Automobile de 1 MD. Cet accroissement des règlements sinistres s’explique naturellement par le retour à un rythme normal des activités d’indemnisation en 2021 comparé à la même période de 2020 et qui a connu, pour rappel, un confinement général de 6 semaines en avril et mai.

– Un total des produits financiers avant prélèvement de la retenue à la source de 70,7 MD contre 65,6 MD en 2020 soit une évolution positive de 7,7%.