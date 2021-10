Le lycée pilote de Kasserine a accueilli, mercredi 20 octobre 2021 pour une rencontre-débat, Djaili Amadou Amal, lauréate de la sixième édition du prix Goncourt choix de la Tunisie.

Cette rencontre-débat a été organisée par l’Institut français de Tunisie (IFT) pour parler de et débattre de son roman primé “Les Impatientes” paru aux éditions Emmanuelle Collas en 2020.

Une rencontre est également prévue le 22 octobre à l’Institut supérieur des sciences humaines de Médenine, dernière étape d’une tournée entamée le 19 octobre lors de laquelle l’auteure a rencontré des lycéens à Kasserine, Kairouan, Sfax, Sousse et Tunis.

“Les impatientes” raconte le destin tragique de trois femmes vivant au Sahel. Ramla et Hindou, deux sœurs de 17 ans, sont mariées de force, la première à Alhadji Issa – un homme riche – et la deuxième à Moubarak, son cousin. Mais la troisième, Safira, est la première épouse d’Alhadji Issa et elle se méfie de l’arrivée de Ramla dans son foyer.

Il s’agit d’un roman sur la dureté de la condition féminine.

Née en 1975 sur les pourtours de Maroua dans le septentrion camerounais, Djaili Amadou Amal est une écrivaine et militante féministe connue pour ses ouvrages traitant des violences et des discriminations dont sont victimes les femmes du continent africain.

Elle est lauréate du Prix Orange du livre en Afrique (Pola) en 2019 pour son livre “Munyal, les larmes de la patience” ouvrage réédité en 2020 par les éditions Emmanuelle Collas sous le titre “Les impatientes” et ayant remporté le prix Goncourt des lycéens 2020.