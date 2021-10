Les dirigeants du tourisme du monde entier se retrouveront une nouvelle fois au Sommet ministériel OMT, WTTC & WTM au Salon WTM de Londres, en novembre prochain, en vue de prendre l’engagement d’investir dans l’avenir durable du secteur.

Le Sommet est le plus grand rassemblement annuel des Ministres du tourisme. Il aura lieu mardi 2 novembre pendant le salon WTM de Londres, rendez-vous mondial de premier plan pour les milieux du voyage. Les ministres, dirigeants du secteur, entrepreneurs et autres experts sont invités à y participer.

Depuis plus de 10 ans, l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) et le WTM de Londres s’associent pour accueillir un sommet de haut niveau consacré aux principaux défis et opportunités pour le secteur.

L’édition 2021 du Sommet sera aussi l’occasion pour les dirigeants d’étudier les possibilités de reconstruire en mieux et d’investir dans un avenir durable pour le secteur des voyages et du tourisme.

Le Sommet offrira aux dirigeants publics et privés du tourisme une plateforme efficace pour échanger les meilleures pratiques et explorer les possibilités d’investissement. Il rassemblera les dirigeants du secteur et des intervenants parmi les plus pointus pour réfléchir à l’avenir durable du tourisme et au rôle essentiel que tiendront les «investissements verts» ciblés dans cet avenir.

Le directeur salons du WTM de Londres, Simon Press, a déclaré : « Ce sera notre quinzième sommet ministériel. Comme aux éditions précédentes, tout ce que l’on y débattra et décidera sera d’une importance majeure. Nous savons à quel point les destinations dépendent du secteur du tourisme pour leur croissance économique, l’emploi et le bien-être des populations.

… Nous ne pouvons pas nous contenter d’observer sans rien faire. Il faut agir de toute urgence maintenant pour construire un avenir durable pour la planète et pour les populations qui dépendent des voyages et du tourisme. Ce sera la deuxième occasion, pour les ministres et les dirigeants mondiaux du secteur, de se retrouver depuis l’irruption de la pandémie. Cette plateforme a démontré son efficacité pour étudier les meilleurs moyens de travailler ensemble ».

De son côté, le secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, souligne : « Le World Travel Market est pour l’OMT une plateforme sans équivalent conjuguant la capacité d’influence des gouvernements et des pouvoirs publics au dynamisme du secteur privé. Le Sommet ministériel 2021 arrive à point nommé pour établir un plan de promotion des investissements dans l’avenir durable du tourisme, l’une des grandes priorités de l’OMT alors que nous pilotons la reprise mondiale du secteur ».

La PDG du WTTC, Julia Simpson, a déclaré : « Ce sommet intervient à un moment crucial et sera un forum vital pour établir des plans et échanger des idées pour 2021 et pour la suite, à mesure que nous commençons à nous rétablir de cette pandémie mondiale. Le tourisme durable accroît les bienfaits et réduit les impacts négatifs du tourisme dans les destinations. Cette année, le Sommet ministériel analysera les besoins des visiteurs, de la filière, de l’environnement et des populations réceptrices ».