Les travaux de la 11ème réunion des chefs d’Etat-major des Marines des pays membres de l’initiative 5+5, qui se tient sous le thème “Connaissance du domaine maritime dans la zone d’opérations de l’initiative 5+5” ont été clôturés mardi à Tunis.

Cette réunion, dont l’objectif est de maintenir la paix dans le bassin occidental de la Méditerranée, a abordé les questions liées aux menaces qui guettent la région dont le terrorisme, la migration irrégulière et le crime organisé.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre de la Défense nationale, Imed Memmich, a souligné que les pays de la Méditerranée occidentale sont, aujourd’hui, confrontés aux menaces des activités maritimes illégales. Le maintien de la paix dans la région est la responsabilité des pays membres de l’initiative 5+5 défense, a-t-il soutenu.

Le ministre a, dans ce sens, appelé les pays membres de l’initiative à unifier les efforts en vue de et concevoir des mécanismes de coopération à même de bâtir un espace méditerranéen stable et sécurisé.

Concernant les recommandations de la réunion, Memmich a fait savoir qu’elles visent à renforcer la coopération régionale entre les pays riverains de la Méditerranée ainsi que le dialogue entre des Etats membres par l’échange des expériences et des savoir-faire dans divers domaines, la surveillance maritime, en particulier.

Lancé en 2004, l’initiative 5+5 Défense est la composante sécuritaire du dialogue 5+5. Is s’agit d’un forum de coopération multilatérale entre les deux rives de la méditerranée occidentale. Réunissant cinq Etats de la rive sud de la Méditerranée (Algérie, Libye, Mauritanie, Maroc et Tunisie) et cinq Etats de la rive nord (France, Italie, Malte, Portugal et Espagne). Elle constitue un cadre favorisant la connaissance mutuelle et les échanges sur les enjeux sécuritaires communs de l’espace 5+5.