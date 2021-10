Les brigades de contrôle économique à Bizerte ont réussi, en collaboration avec les équipes de contrôle d’hygiène, à saisir une quantité de 2700 kg d’amandes blanches impropres à la consommation dans une unité de transformation de fruits secs et zgougou (graines de pin d’Alep) située dans la localité de Mnara dans la délégation de Bizerte-sud.

Selon le directeur régional du commerce à Bizerte Yasser Ben Khelifa, près d’une tonne d’orge et 800 kg de sorgho et de zgougou en poudre stockés dans des conditions non sanitaires ont été également saisis dans cette unité.

Par ailleurs, 2 tonnes de pois chiches et de fruits secs abimés ont été aussi saisies dans une unité de transformation à Menzel Jemil, d’après la même source, ajoutant que des procès d’infraction ont été rédigés à l’encontre des propriétaires de ces unités.