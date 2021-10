Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, mercredi 13 octobre 2021 à Carthage, la cheffe du gouvernement, Najla Bouden.

La rencontre a porté sur les points inscrits à l’ordre du jour du Conseil des ministres qui se tiendra jeudi 14 courant, indique un communiqué de la présidence de la République.

Le chef de l’Etat a souligné, à cette occasion, l’importance de la cohérence et de la complémentarité de l’action gouvernementale.

Il a appelé à baisser les prix et à lutter contre toute forme de spéculation et de monopolisation, exhortant les parties concernées à faire face aux dépassements et à la corruption, dans le cadre de la loi. “Il est désormais hors de question d’appauvrir le peuple tunisien”, a-t-il insisté.

Par ailleurs, la rencontre a porté sur d’autres questions relatives notamment aux finances publiques. Dans ce contexte, les deux parties ont examiné les moyens d’assurer les équilibres nécessaires à un fonctionnement normal et transparent des rouages de l’Etat, ajoute le communiqué.